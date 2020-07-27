شكرا لقرائتكم خبر عن 650 ألف حالة وفاة جراء فيروس كورونا حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم حاجز الـ 650 ألف حالة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

فيما تم تسجيل أكثر من 16.5 مليون حالة إصابة بالفيروس، وارتفعت أعداد الشفاء لتصل إلى أكثر من 10 ملايين حالة شفاء.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم خلال حركة الطيران فى الصين بسبب أحد الأعياد الشهيرة، فيما تشهد العديد من دول العالم خلال الفترة الحالية تسجيل إصابات منخفضة، على أن تسجل دول أخرى إصابات مرتفعة خاصة الولايات المتحدة والبرازيل والهند.