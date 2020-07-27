شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: أزمة كورونا علمتنا.. وتطوير صناعة الدواء أصبح ملحا.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، مدبولى: أزمة كورونا علمتنا الكثير.. وتطوير صناعة الدواء أصبح ملحا.. وزير التعليم العالى: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأدوية ومصر الأولى عربيا وأفريقيا فى هذه الصناعة.. ومستشار الرئيس لشؤون الصحة: الدولة تضع ملف صناعة الدواء فى مقدمة الأولويات.

واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا..

ـ الرئيس السيسى يستعرض خلال استقباله وزير الخارجية السعودى ثوابت الموقف المصرى تجاه القضية الليبية: هدفنا ألا تتحول ليبيا إلى قاعدة ارتكاز للإرهاب.. نسعى لتثبيت الموقف الحالى وتقويض التدخلات الخارجية ومحاربة العنف بهدف استعادة الأمن والاستقرار.. التكاتف ووحدة الصف العربى واتساق المواقف من أقوى السبل الفعالة لدرء المخاطر الخارجية.. شكرى: مصر لن تسمح بتجاوز الخطوط الحمراء فى ليبيا.. وفيصل: توافق كامل مع القاهرة فى كل الملفات





ـ اطمئنوا.. نسب النجاح مرتفعة فى الثانوية العامة.. «التعليم »: تصحيح كراسات الامتحانات بالكنترولات فى المرحلة الأخيرة.. وننتظر الانتهاء من تقدير الدرجات اليوم وبدء تحديد الأوائل مباشرة وإعلان النتيجة عقب عيد الأضحى

ـ زيادة التدفقات الاستثمارية الجديدة بـ60%.. مصر الأولى فى اجتذاب الاستثمار الأجنبي بأفريقيا والشرق الأوسط

Advertisements





ـ مدبولى: أزمة كورونا علمتنا الكثير.. وتطوير صناعة الدواء أصبح ملحا.. وزير التعليم العالى: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأدوية ومصر الأولى عربيا وأفريقيا فى هذه الصناعة.. ومستشار الرئيس لشؤون الصحة: الدولة تضع ملف صناعة الدواء فى مقدمة الأولويات

ـ القاهرة الأعلى فى عدد المرشحين.. 7 مرشحا فى القائمة النهائية لانتخابات "الشيوخ"





ـ بركان الذهب يواصل ثورة الأسعار التاريخية.. المعدن الأصفر يقفز 2% إضافية وعيار 21 يسجل 865 جنيها للجرام

ـ الإعلان عن تأسيس شركة إدارة البورصة السلعية قريبا.. وزير التموين: توفير 18 ألف رأس ماشية استعداداً لعيد الأضحى









ـ 7 أغسطس الاستئناف.. حبس مودة الأدهم وحنين حسام سنتين وغرامة 300 ألف جنيه