شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. مصر تحتل مكانة متميزة فى إنتاج الذهب بالشرق الأوسط وشمال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء ، انفوجراف أوضح من خلاله أن مصر تحتل مكانة متميزة في إنتاج الذهب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، لما تمتلكه من عوامل جذب للمستثمرين في قطاع التعدين

وأوضح الانفوجراف ، أن من أهم عوامل جذب الاستثمار الاجنبى فى قطاع التعدين فى مصر موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اغسطس عام 2019 على تعديلات قانون الثروة المعدنية والتى بموجبها سيتم التحول لنظام الايجارات والضرائب بدلا من اقتسام الانتاج بين شركات التعدين والحكومة.

Advertisements

كما تناول الانفو ما قالته مؤسسة فيتش عن مصر ، التى أكد أن مصر ستكون النموذج المضئ والنادر فى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهى الوحيدة التى ستحقق معدل نمو سنوى موجب 2.6% .