شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. 95% للطب و90% للأسنان والصيدلة و80% للهندسة بالجامعات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة في مقدمتها، تأكيد الرئيس السيسي لوزير الخارجية السعودى أن التكاتف ووحدة الصف أقوى السبل الفعالة لدرء المخاطر الخارجية عن الوطن العربى، وإعلان مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021، وتفاصيل اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل بمحيط مزارع شبعا، وغيرها من الأخبار.



وفيما يلي موجز أخبار مصر.. وفيما يلي موجز أخبار مصر..



تنسيق الجامعات الخاصة.. 95% للطب و90% للأسنان والصيدلة و80% للهندسة تنسيق الجامعات الخاصة.. 95% للطب و90% للأسنان والصيدلة و80% للهندسة

وافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية علي الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة، حيث أن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.



السيسى لوزير خارجية السيسى لوزير خارجية السعودية : التكاتف ووحدة الصف أقوى السبل الفعالة لدرء المخاطر الخارجية عن الوطن العربى.. فيصل بن فرحان ينقل تحيات خادم الحرمين وولى العهد ويشيد بدور مصر المحورى تحت قيادة الرئيس

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن التكاتف ووحدة الصف العربي واتساق المواقف يعتبر من أقوى السبل الفعالة لدرء المخاطر الخارجية عن الوطن العربي ككل، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وأسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.



وزير الخارجية: لن نسمح بتجاوز الخطوط الحمراء فى ليبيا.. شكرى يدعو لإعادة تشكيل المجلس الرئاسى الليبى وانتخاب محافظ مصرف ليبيا المركزى.. ويؤكد: نتطلع لوقف إطلاق النار وإعادة ضخ البترول مع توزيع عوائده بشكل متساو وزير الخارجية: لن نسمح بتجاوز الخطوط الحمراء فى ليبيا.. شكرى يدعو لإعادة تشكيل المجلس الرئاسى الليبى وانتخاب محافظ مصرف ليبيا المركزى.. ويؤكد: نتطلع لوقف إطلاق النار وإعادة ضخ البترول مع توزيع عوائده بشكل متساو

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر لن تسمح بتجاوز "الخطوط الحمراء" فى ليبيا، مؤكداً أن المجلس الرئاسي الليبي فى حاجة إلى إعادة تشكيل على أن يعمل تحت إشراف مجلس النواب المنتخب على حكومة تتولى رعاية مصالح الشعب الليبي.



العربية: مقتل 4 عناصر من حزب الله وإصابة جندى إسرائيلى بالاشتباكات الحدودية العربية: مقتل 4 عناصر من حزب الله وإصابة جندى إسرائيلى بالاشتباكات الحدودية

أصيب جندى إسرائيلى فى الاشتباكات الجارية مع حزب الله بالمنطقة الحدودية بين البلدين، ولم يتم إجلاء الجندى حتى الآن، على الجانب الأخر قتل 4 عناصر من حزب الله، جاء ذلك نقلا عن العربية.



نشرة منتصف اليوم من تليفزيون الخليج 365.. اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل.. مصر تؤكد: لن نسمح بتجاوز الخط الأحمر بليبيا.. مدبولى يشدد: تطوير الدواء المصرى ضرورة ملحة.. وتفاصيل مثيرة بمحاكمة فتيات التيك توك نشرة منتصف اليوم من تليفزيون الخليج 365.. اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل.. مصر تؤكد: لن نسمح بتجاوز الخط الأحمر بليبيا.. مدبولى يشدد: تطوير الدواء المصرى ضرورة ملحة.. وتفاصيل مثيرة بمحاكمة فتيات التيك توك

دم تليفزيون الخليج 365 نشرة منتصف اليوم، التى ضمت أهم وآخر الأخبار محليا وعالميا، أعدها محمود حسن، وقدمتها شروق وجدي نسرين فؤاد، وعلى رأس النشرة كان الخبر العاجل عن تبادل إطلاق النار بين كل من حزب الله وإسرائيل في مزارع شبعا، وستوالي نشراتنا التغطية لهذا الخبر.



التعليم: تصحيح كراسات امتحانات الثانوية العامة فى المرحلة الأخيرة.. رئيس الامتحانات: ننتظر تقارير الكنترولات بانتهاء التقديرات اليوم قبل تحديد الأوائل مباشرة.. وحجازى: النتيجة ستكون مطمئنة ومؤشراتها مرتفعة التعليم: تصحيح كراسات امتحانات الثانوية العامة فى المرحلة الأخيرة.. رئيس الامتحانات: ننتظر تقارير الكنترولات بانتهاء التقديرات اليوم قبل تحديد الأوائل مباشرة.. وحجازى: النتيجة ستكون مطمئنة ومؤشراتها مرتفعة

كشف الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة اليوم موقف انتهاء كنترولات الثانوية العامة من أعمال التصحيح فى موعد الجيولوجيا والكيمياء وعلم النفس والاجتماع، حيث من المقرر أن يتلقى رئيس عام الامتحانات تقارير من رؤساء لجان النظام والمراقبة" الكنترولات" بانتهاء التصحيح اليوم فى جميع المواد التى أدى فيها الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2020.



استثناء الـ 1500 أوائل الثانوية من قواعد التوزيع الجغرافى بتنسيق الجامعات استثناء الـ 1500 أوائل الثانوية من قواعد التوزيع الجغرافى بتنسيق الجامعات

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال التنسيق بوزارة التعليم العالى، أن قواعد القبول بالجامعات للعام الجامعى 2020/2021 ، لم تشهد تغير عن العام الماضى، موضحا أنه يتم تحديد الـ 1500 طالب الأوائل على الثانوية العامة في شهادة الثانوية" بواقع 500 علمى علوم و500 علمى رياضة و500 أدبى" وفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم.



رئيس الأركان يشهد إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالى لعناصر القوات المسلحة رئيس الأركان يشهد إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالى لعناصر القوات المسلحة

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالى لعناصر القوات المسلحة على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، والذى يأتى فى إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية براً وبحراً وجواً بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة .



صندوق الإسكان الاجتماعى: جارى وضع شروط الإعلان الـ14 ونفذنا 250 ألف وحدة صندوق الإسكان الاجتماعى: جارى وضع شروط الإعلان الـ14 ونفذنا 250 ألف وحدة

كشفت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أنه جارى وضع شروط الإعلان الـ14، مؤكدة أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بطرح وحدات جديدة للإسكان الاجتماعي.

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صحيفة إيطالية: صادرات مصر الزراعية رقم 1 بأوروبا والعنب المصرى ينافس الإسبانى صحيفة إيطالية: صادرات مصر الزراعية رقم 1 بأوروبا والعنب المصرى ينافس الإسبانى

قالت صحيفة "فريش بلازا" الإيطالية، والمتخصصة عن المنتجات الزراعية فى ايطاليا وأوروبا، أن تواجد مصر القوى فى أوروبا أدى إلى إبطاء تصدير العنب الإسبانى إلى الدول الأوروبية خاصة إيطاليا".



حبس حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين عامين وغرامة 300 ألف جنيه بتهمة التعدى على القيم الأسرية.. مودة تتعرض للإغماء بعد الحكم.. وحنين: والله معملتش حاجة.. ووالدها: بنتى بتموت.. و17 أغسطس نظر الاستئناف حبس حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين عامين وغرامة 300 ألف جنيه بتهمة التعدى على القيم الأسرية.. مودة تتعرض للإغماء بعد الحكم.. وحنين: والله معملتش حاجة.. ووالدها: بنتى بتموت.. و17 أغسطس نظر الاستئناف

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادئ الأسرية.



السجن 7 و5 سنوات للمتهمين بقتل نجل مذيعة قناة النهار مروة ميمى السجن 7 و5 سنوات للمتهمين بقتل نجل مذيعة قناة النهار مروة ميمى

قضت محكمة الطفل، بمعاقبة المتهمين بقتل نجل مذيعة قناة النهار مروة ميمي، بالسجن 7 سنوات للمتهم الأول، وغرامة مالية 10000 جنيه، فيما قضت بالسجن 5 سنوات على المتهم الثاني، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، حيث حضر جلسة النطق بالحكم المحامى جميل سعيد، عن المذيعة مرورى ميمى والدة المجنى عليه.



الأب المتهم بقتل ابنه المعاق فى عزبة الهجانة ينهار فى التحقيقات: كنت بأدبه عشان الجيران اشتكت منه وضربته بالقلم فمات.. كنت بحطله الأكل فى الشقة وانزل عشان اشوف أكل عيشى.. ومعرفتش أراعيه لأن مراتى سابتلى البيت الأب المتهم بقتل ابنه المعاق فى عزبة الهجانة ينهار فى التحقيقات: كنت بأدبه عشان الجيران اشتكت منه وضربته بالقلم فمات.. كنت بحطله الأكل فى الشقة وانزل عشان اشوف أكل عيشى.. ومعرفتش أراعيه لأن مراتى سابتلى البيت

كشفت تحقيقات نيابة أول مدينة نصر، عن تفاصيل واقعة وفاة طفل معاق على يد والده بعدما تعدى عليه بالضرب، حيث اعترف المتهم في التحقيقات بأنه صفع ابنه على وجهه بسبب صراخه المستمر وشكوى الجيران منه، وأضاف الأب المتهم انه لم يقصد قتل ابنه ولكنه كان يحاول تأديبه مشيرا الى أنه كان يضطر إلى تركه بمفرده في الشقة بسبب الذهاب إلى عمله مشيرا إلى زوجته التى غضبت وتركت له ابنهما المعاق الذى يحتاج الى تعامل خاص ولكنه لم يستطع التفرغ له بسبب ظروف عمله.



معركة ستات بأستراليا بسبب ورق تواليت.. ومحكمة تدين أما وابنتها.. فيديو معركة ستات بأستراليا بسبب ورق تواليت.. ومحكمة تدين أما وابنتها.. فيديو

وصف قاضى محكمة الصلح فى سيدنى عراكاً بالأيدى اندلع بين متسوِّقات أستراليات يتدافعن للحصول على ورق التواليت داخل محل تجارى بأنه أشبه بالاشتباكٌ بين لاعبى "الرُّغبي"، مؤكداً أن الأمّ وابنتها اللتين تصدرتا مشهد الاشتباك، مذنبتان بتهمة الاعتداء.



غدا أمطار خفيفة جنوب الصعيد وطقس حار بالقاهرة.. والعظمى 36 درجة غدا أمطار خفيفة جنوب الصعيد وطقس حار بالقاهرة.. والعظمى 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، استمرار ارتفاع الدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، و طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 %.



الزمالك يعلن اعتذار محمود علاء عن واقعة مباراة بيراميدز الزمالك يعلن اعتذار محمود علاء عن واقعة مباراة بيراميدز

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن محمود علاء مدافع الفريق اعتذر على ما بدر منه فى مباراة بيراميدز الودية، وقال أمير مرتضى، "اعتذار علاء موقف رائع بالنسبة لنا ويؤكد أن اللاعب يتحمل المسئولية ويتدارك أى خطأ سريعا".



الأهلى ثالث الأندية الأكثر تتويجا بالبطولات فى العالم.. والزمالك الــ21 الأهلى ثالث الأندية الأكثر تتويجا بالبطولات فى العالم.. والزمالك الــ21

احتل النادى الأهلى المركز الثالث فى قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بالبطولات فى العالم، على الرغم من عدم انتهاء منافسات الدورى المصرى موسم 2019 / 2020 الذى توقف لمدة قاربت على 4 أشهر إثر انتشار فيروس كورونا الخطير الذى تسبب فى وفاة وإصابة الملايين حول العالم.



مروان محسن يجدد عقده مع الأهلي 3 مواسم مروان محسن يجدد عقده مع الأهلي 3 مواسم

أنهى مسئولو النادى الأهلى ملف تمديد عقد مروان محسن، مهاجم الفريق، بعد الاتفاق مع اللاعب على كافة البنود التعاقدية خلال الجلسة التى جمعته مع أمير توفيق مدير التعاقدات بحضور وكيله تامر النحاس، واتفق مسئولو الأهلى مع مروان محسن على تمديد عقده لمدة 3 مواسم، ورفع جهاز الكرة بالأهلى تقريراً للجنة التخطيط بالأهلى للموافقة بشكل رسمى على تعديل ومد عقد مروان محسن ومن بعدها ستتم الموافقة على الأمر بشكل رسمى فى اجتماع مجلس إدارة النادى المقبل، خاصة أن طلب تمديد عقد اللاعب جاء من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.