شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إعطاء الفرصة للدول الثلاث لإجراء مشاورات داخلية حول تطورات سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الرى أنه بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة، والتى عقدت يوم 21 يوليو 2020، فقد عُقد اليوم 27/7/2020 أولى اجتماعات الجولة الثانية للدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقى، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الافريقى، وذلك استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.

وأوضحت الوزارة، أن الاجتماعات بدأت بكلمة ترحيب من وزيرة التعاون الدولى والشئون الخارجية لجنوب إفريقيا، والتى أكدت على ضرورة الوصول إلى إتفاق ملء وتشغيل يقود فى مرحلة لاحقة إلى اتفاق شامل بشأن التنمية بالنيل الأزرق.

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وأشارت الرى إلى أن دولتا المصب أعربتا عن شواغلهما إزاء الملء الأحادى، الذى قامت به إثيوبيا، الأمر الذى ألقى بظلاله على الاجتماع وآثار تساؤلات كثيرة حول جدوى المسار الحالى للمفاوضات والوصول إلى اتفاق عادل للملء والتشغيل وهو ما سبق وحذرت منه الدول، وقد أشارت السودان إلى بعض العواقب الناجمة عن هذا التصرف الأحادى.

وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة إعطاء الفرصة للدول الثلاث لإجراء المشاورات الداخلية فى ظل التطورات الأخيرة، فى إطار السعى نحو التوصل لحلول للنقاط العالقة الفنية والقانونية واتفق الوزراء على معاودة عقد الاجتماع يوم الإثنين المُقبل 3 أغسطس 2020.