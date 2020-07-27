شكرا لقرائتكم خبر عن تلفزيون الخليج 365 يرصد رد فعل حنين حسام ومودة الأدهم بعد حبسهما عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدّم تلفزيون الخليج 365 تغطية خاصة عقب إعلان قرار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، لاتهامهم بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية.

وأكد أحمد حسني الصحفي بجريدة الخليج 365، عبر مداخلة له مع تلفزيون الخليج 365 من أمام مقر المحكمة الاقتصادية بالمعادي، أن التهمة الرئيسية لحنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة آخرين، هي الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، حيث اشتركا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض علي الفسق، عضوتان بمجموعة "واتس آب" لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما.

Advertisements

وكشف "حسني" كواليس المحاكمة، حيث انهارت المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم فور سماع الحكم، فيما صرخت حنين حسام "والله مظلومة معملتش حاجة"، بينما تعرضت مودة الأدهم لحالة من الإغماء فور صدور الحكم، كما انهار أهالي المتهمتين خارج قاعة المحكمة.

وأوضح حسني، أن دفاع المتهمين تقدم بالاستئناف على حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، وحددت المحكمة جلسة 17 أغسطس لنظر الاستئناف المقدم من المتهمين.

أما عن جلسة محاكمة سما المصري، التي عقدت اليوم داخل نفس المحكمة، فأوضح "حسني" أن سما المصري مثلت اليوم أمام القضاء بسبب قضية جديدة، حيث تم اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وحضرت المتهمة وسط حراسة أمنية مشددة، ومرتدية ملابس السجن والكمامة الطبية.

وكشف "حسني" خلال مداخلته مع تلفزيون الخليج 365، أن المستشار مينا ناجي الحاضر مع المتهمة سما المصري، طالب بتأجيل نظر القضية للاطلاع، وبالفعل وافقت المحكمة على الطلب، وتم تأجيلها لجلسة 17 أغسطس المقبل.

وأضاف حسني، أن سما المصري الآن على ذمة 3 قضايا، إحداهم متعلقة بسب وقذف ريهام سعيد وتم تأجيلها إلى 27 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.