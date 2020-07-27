شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: تأجيل مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع لإجراء المزيد من المشاورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية ،أنه تم استئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة بعد ظهر اليوم وبدعوة من جنوب افريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي.

و في بداية الاجتماع، خاطب وزير الرى ياسر عباس حضور الاجتماع، ناقلا تحفظ السودان على الاجراء الأحادي الجانب من قبل اثيوبيا بالبدء في الملء الأول للسد قبل التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث وأعتبر ذلك سابقة مضرة ومقلقة في مسار التعاون بين الدول المعنية.

Advertisements

وعدد وزير الري والموارد المائية الآثار السلبية لهذا الاجراء الاحادي غير المقبول على السودان ، ولضمان نجاح هذه الجولة من المفاوضات دعا وزير الرى السوادنى ، لوضع أجندة محددة وواضحة لكل فترة التفاوض التي اتفق على أن تستغرق أسبوعين، إضافة لضرورة اعداد بروتوكولات واضحة لتبادل المعلومات والتقارير بين كل الأطراف.

وشدد وزير الري السوداني ، على ضرورة منح الخبراء دورا أكبر خلال جولة المباحثات القادمة وتأسيسها على ما تم تحقيقه حتى الان والتركيز على قضايا الخلاف العالقة دون طرح قضايا جديدة على طاولة التفاوض ، وقد تم تأجيل التفاوض لأسبوع واحد بناء على طلب السودان لإجراء المزيد من المشاورات.