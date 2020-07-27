شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع أمنى إسرائيلى بحضور نتنياهو لتقييم الأوضاع على الحدود مع لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، بدء اجتماع أمني إسرائيلي بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقييم الأوضاع على الحدود مع لبنان، وعاد الهدوء من جديد إلى المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل بعد أن شهدت حالة توتر شديدة، حيث أصيب جندى إسرائيلى فى الاشتباكات الجارية مع حزب الله بالمنطقة الحدودية بين البلدين، ولم يتم إجلاء الجندى حتى الآن، على الجانب الأخر قتل 4 عناصر من حزب الله.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بانى جانتس قررا عقد اجتماع عاجل لـ"الكابنيت" للبحث حول التصعيد الأخير بين إسرائيل ولبنان.

وأوضحت صحيفة " معاريف" أن الاجتماع سيشمل رئيس جهاز الموساد يوسى كوهين ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافى، ورئيس الشاباك ناداف ارجمان.

وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن صاروخا من نوع "كورنيت" أطلق مساء اليوم الاثنين على آلية عسكرية إسرائيلية كانت تقوم بعملية تمشيط على طول الحدود مع لبنان.