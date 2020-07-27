شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يوجه بدعم صندوق "عطاء" لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بـ100 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية". Advertisements وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عرض مشروعات وزارة التضامن الاجتماعى فى إطار مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية. ووجه الرئيس بدعم صندوق "عطاء" الخاص برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه تُموَل من صندوق "تحيا مصر"، وذلك فى إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم.

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