تنسيق الجامعات الخاصة للعام الجامعى 2020 - 2021.. إنفوجراف

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة على الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021، وتطبيق نظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة، وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات الخاصة:-

1- 95 % للطب البشرى.

2- 90 % كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى.

3- 80 % كلية الهندسة والطب البيطرى.

4- 70 % كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب.

5- 60 % كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية الإدارة.

6- 55 % كليات الزراعة، وباقى الكليات.

وقد عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور صديق عبدالسلام الأمين العام للمجلس، ورؤساء الجامعات.

فى بداية الجلسة، تقدم الوزير بالشكر لكافة الجامعات الخاصة والأهلية لالتزامها ونجاحها بإجراء امتحانات فى مراحل سنوات النقل والنهائية، مع الالتزام الكامل بكافة التدابير الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيدا بدور لجنة إدارة الأزمات التي تم تشكيلها لمتابعة أعمال الامتحانات.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، اتخاذ التدابير اللازمة لحل أى عوائق فيما يخص تدريب الطلاب وأطباء الامتياز بالقطاع الطبي خاصة في ظل العودة التدريجية لإتمام التدريب المطلوب.

وطالب الوزير بضرورة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وذلك مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة خاصة أعمال التنسيق وفي ضوء إعلان المجلس الأعلى للجامعات، لبدء العام الدراسي الجديد، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر المقبل، موجها بضرورة التنسيق بين الجامعات الخاصة والأهلية والجامعات الحكومية في إطار الإلتزام الكامل بالإجراءات التي تتخذها الدولة.