شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الإنجيلية تقرر فتح كنائسها 3 أغسطس بإجراءات احترازية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعَ اليومَ، المجلسُ الإنجيلى العامّ ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيليةِ، برئاسةِ الدكتور القس أندريه زكى، رئيسِ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصرَ، عبرَ وسائلِ التواصلِ الإلكترونى لمناقشة العودة التدريجية للعبادة فى الكنائس.

وفى بداية الاجتماع، قدم المجتمعون الشكر لله من أجل الدور الذى قامت به الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وكذلك جميع العاملين بالقطاع الطبى، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وخلص الاجتماع لـ7 قررات هامة، كما يلى:-

1. العودة التدريجية للعبادة في الكنائس اعتبارًا من يوم الإثنين 3 أغسطس المقبل، على أن يستمر تعليق العبادة يومى الجمعة والأحد لحين إشعار آخر، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة فى الفيلم الاسترشادى المرفق بهذا البيان وكذلك توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية.

2. بالنسبة للجنازات والأفراح يسمح بحضور 50% من مساحة القاعة أو الكنيسة.

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3. السماح بعقد الاجتماعات الإدارية بحد أقصى 50 شخصًا فى قاعة تتسع على الأقل لمائة شخص.

4. السماح بزيادة نسبة الحضور فى بيوت المؤتمرات وبيوت الخدمة والضيافة والخلوة لتصل إلى 50% من مساحة البيت للأسر والأفراد، مع إمكانية عقد اجتماعات بحسب نظام العودة إلى الكنائس.

5. السماح بزيادة نسبة الحضور فى إجراءات الرسامة والتنصيب لتصل إلى 50% من مساحة قاعة الكنيسة.

6. السماح بعودة فريضة العشاء الرباني مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواردة فى الفيلم الاسترشادى وتوصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية.

7. تستمر هذه القرارات لحين إشعار آخر.