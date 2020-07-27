شكرا لقرائتكم خبر عن "تلفزيون الخليج 365" يكشف تفاصيل اشتباكات إسرائيل وحزب الله.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدّم "تلفزيون الخليج 365" تغطية خاصة وعاجلة بعد تداول أنباء حول قيام حزب الله اللبناني بتنفيذ عملية هجومية ضد الجيش الإسرائيلي، في منطقة مزارع شبعا على الحدود مع إسرائيل.

واستضاف تلفزيون الخليج 365، الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، في مداخلة عبر زووم، الذي أوضح أن الأحداث بالفعل وقعت منذ ساعة تقريبا، ولكن الآن هناك تهدئة واجتماع عاجل بين هيئة الأركان الإسرائيلية وأعضاء مجلس الحكومة الإسرائيلي بقيادة نتنياهو لمراجعة تفاصيل العملية التي وقعت منذ قليل.

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وأوضح فهمي، أن العملية بدأت باشتباك بعض وحدات التماس الموجودة بمزارع شبعا اللبنانية التي تحتلها إسرائيل، وهي مناطق استراتيجية عالية لمن يريد أن يبدأ الهجوم.

وشدد فهمي، على أنه لا توجد رغبة للتصعيد من الجانبين وأن الأمور ستعود مجددا لما كانت عليه دون أي تطورات جديدة، لافتا إلى أن الاجتماع الذي يتم الآن داخل الجانب الإسرائيلي غرضه دراسة كيفية تجنب أي هجمات أخرى.

ولفت فهمي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدرك جيدا أن الوقت الحالي غير مواكب لأي عمليات عسكرية من الجانب الإسرائيلي خاصة وأن الأوضاع الداخلية في إسرائيل تمر بفترة سيئة للغاية في ظل تصاعد أصوات الغضب بين المواطنين في إسرائيل، لكن من المستبعد أن يكون هناك هجمة عسكرية شاملة وإنما قد يحدث إطلاق نار بسيط كنوع من أنواع الرد البسيط.

وأشار فهمي إلى توقعاته لوجود تحركات من جانب الأمم المتحدة التي تتواجد بالفعل داخل تلك المنطقة من أجل الفصل بين الطرفين، وقد يتم فتح تحقيق شامل لبحث تداعيات الموقف ومن هو المخطئ.