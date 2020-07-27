السجن 5 و 7 سنوات لمتهمين بقتل نجل المذيعة مروة ميمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قضت محكمة الطفل المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، بمعاقبة متهمين (حدثين) بالسجن 5 سنوات لأحدهما و7 سنوات للآخر، وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما، بتهمة قتل اللاعب كريم هشام، نجل المذيعة مروة ميمي، مذيعة قناة "النهار".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنَّ المتهم الأول أمسك بمسدس والده، وفور مشاهدة أصدقائه له طالبوه بخفضه وإبعاده عنهم، إلا أنَّه قال لهم إنَّه لا داعي للخوف، موضحًا أنَّ السلاح مؤمن، مضيفين أنَّه في أعقاب ذلك فوجئوا بخروج طلقة من المسدس، أصابت المجني عليه في رأسه فسقط قتيلًا.