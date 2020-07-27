تجديد حبس علاء عبدالفتاح و2 آخرين في اتهامهم بالتحريض على العنف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تجديد حبس علاء عبدالفتاح، والمحامي محمد الباقر، ومتهم ثالث، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.

وأسندت النيابة إلى المتهم في القضية 1356 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.