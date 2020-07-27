محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت شرطة التموين بالقاهرة، المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لحيازته (3900 قطعة مستلزمات طبية " كانولا – سرنجات – غطاء عين – قسطرة – ماسحة كحولية ") مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل طرحها بالأسواق.. ضبط مدير شركة بحوزته 3900 قطعة مستلزمات مجهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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