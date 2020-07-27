بالأسماء.. المرشحين لدخول المقابلة للحصول على تصريح خطابة بالأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء المرشحين لدخول المقابلة للحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة من خريجي المراكز الثقافية الحاصلين على الدكتوراه.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الاثنين، أن المقابلة يتعقد يوم الاثنين الموافق 10 / 8 / 2020م في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بديوان عام الوزارة الأوقاف.

وطالبت وزارة الأوقاف، الأشخاص الواردة أسماؤهم الحضور في الميعاد المحدد، ومعهم بطاقة الرقم القومي، وصورة من شهادة الدكتوراه، والأصل للاطلاع عليه، وهم:



1. إبراهيم أحمد إبراهيم علي (سوهاج).

2. حجاج أحمد عبدالله محمد (المنيا).

3. رمضان محمد عبدالمعطي علي (الفيوم).

4. جميل أبو العباس زكير بكري (المنيا).

5. جمال عبدالحميد عبدالعظيم حسن (المنيا).

6. عماد الدين فتحي على (المنيا).

7. وليد كمال شعبان إسماعيل (الفيوم).

8. عبدالله حلمي علي البدوي أبو العطا (القليوبية).

9. منصور صابر عبده خليفة (الإسماعيلية).

10. حسن عبدالله عبدالمقصود أبو زهو (دمياط).

11. حامد رضوان عبدالله فرج (البحيرة).

12. محمد عبدالعظيم محمود مبروك (القليوبية).

13. أحمد محمود البدري صلاح (بني سويف).

14. أسامة محمد سعيد عبدالعليم سلام (المنوفية).

15. عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم مصطفى (الإسكندرية).

16. ثروت السيد عبدالعاطي رحيم (القاهرة).

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17. خلف محمد متولي نصار (المنيا).

18. مختار محمد عبدالله علي (القاهرة).

19. خالد منير مصيلحي حسن (القاهرة).

20. محمود محمد حماده عبود (قنا).

21. زين العابدين كامل سيد عبدالحميد (الإسكندرية).

22. بسام محروس يوسف وهبة (الفيوم).

23. محمد محمد ماهر حسن عبدالمطلب البحيري (الجيزة).

24. تيسير مسعد توفيق توني (المنيا).

25. فضل رجب محمد عباس (المنيا).

26. أشرف أنس فهمي عبدالحميد زيتون (المنوفية).

27. رجب زهران مصطفى زايد (كفرالشيخ).

28. أحمد سمير يوسف عبدالعزيز (دمياط).

29. سيد عبدالله محمد السيد (الفيوم).

30. عمر عبدالجابر محمد علي (أسيوط).

31. عبدالغفار أحمد حسن سليمان (المنيا).

32. أحمد أنور حسن الفقي (البحيرة).

33. أحمد رجب محمد عبدالباري (المنوفية).

34. علي السعيد عبدالجيد علي (الدقهلية).

35. محمود البدري عبدالحميد عبدالسيد (سوهاج).