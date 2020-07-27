مجانًا.. محافظ الجيزة: تجهيز 23 مجزرًا لذبح أضاحي العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تحفيزًا للمواطنين على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص به.

وأكد محافظ الجيزة، أن مديرية الطب البيطري، انتهت من تجهيز 23 مجزرًا منتشرين على مستوى المحافظة، ورفع درجه الاستعداد القصوى لاستقبال المواطنين على مدار أيام عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي بالمجان.

وشملت المجازر: (المنيب بشارع المدبح ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق ومجزر وردان ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية ومجز أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم ومجزر كرداسة باخر الشارع السياحي – المنصورية ومجزر ناهيا بالمريوطية ومجزر البدرشين ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق ومجازر سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين ومجازر العياط والمتانيا بالعياط ومجازر الصف بالصف ومجزر أطفيح بشارع السوق ومجازر القبابات والبرمبل باطفيح ومجازر الباويطى ومنديشة و الزبو بالواحات البحرية ومجزر رينا" مجزر خاص" بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 72 ومجز البشاير مجزر خاص، بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوي ومنطقة ريجوا).

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وتأتي إجراءات محافظة الجيزة تسهيلًا على المواطنين للحفاظ على حالة الشوارع والبيئة، حيث قرر محافظ الجيزة، حظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال وفتح المجاز بالمجان أمام المواطنين، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح.

وشمل قرار المحافظ توقيع غرامة مالية قدرها 3000 جنيه على من يخالف قرار حظر الذبح بالشوارع أو الأماكن العامة.

كما شدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز وشرطة المرافق ومباحث التموين لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة للتأكد من سلامة المعروض.