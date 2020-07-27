مصر | نشرة حوادث الخليج 365: الحبس سنتين لمودة الأدهم وحنين حسام وغرامة 300 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: الحبس سنتين لمودة الأدهم وحنين حسام وغرامة 300 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الإثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

شاب يهتك عرض محبوبته ثم يقدمها لصديقه في 15 مايو

كشفت تحقيقات نيابة 15 مايو الجزئية عن التفاصيل الكاملة في واقعة هتك عرض فتاة علي يد شابين.

بعد حبسها.. رحلة فتاة التيك توك "حنين حسام" من فيديو الفسوق لاستغاثة والدها

أسدلت اليوم المحكمة الاقتصادية الستار على قضية "حنين حسام" فتاة التيك توك التي أثارت العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عاقبتها بالحبس لمدة سنتين وكفالة 300 ألف جنيه

تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفسق

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أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، ثالث جلسات محاكمة المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري بقضيتها الثانية، بعد أن احالتها النيابة للمحاكمة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع.. لجلسة 7 أغسطس المقبل.

رئيس الإدارية يهدى رئيس مجلس القضاء الأعلي درع النيابة

زار المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الإثنين، المستشار عبد الله عصر، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بمقر دار القضاء العالي وذلك بمناسبة قرب اكتمال عطاء سيادته ببلوغ السن القانوني.

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

قضت المحكمة الاقتصادية بحكمها علي مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين، في اتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية الغرض منها التربح وارتكاب تلك الجريمة، حيث عاقبت المتهمين بالحبس لمدة سنتين وكفالة 300 ألف جنيه لكل منهما.

تجديد حبس الناشط علاء عبد الفتاح 45 يوما

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، تجديد حبس علاء عبد الفتاح والمحامى محمد الباقر، ومتهم ثالث، 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد.