مصر | حجز مدير مصنع لإنتاجه 2 طن شيكولاتة مجهولة المصدر بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حجز مدير مصنع لإنتاجه 2 طن شيكولاتة مجهولة المصدر بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحجز مدير مصنع لتعبئة المواد الغذائية، ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات، حيث ضبط بحوزته على 2 طن كيلو شيكولاتة معبأة وكمية من مستلزمات الإنتاج مجهولة المصدر بأبو النمرس.

وأمرت النيابة، بإعدام المواد الغذائية عبارة عن شيكولاتة ومستلزمات إنتاجها، بعدما أثبت من خلال التقرير، بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تمكنت مباحث التموين بالجيزة، من القبض مدير مصنع لتعبئة المواد الغذائية بأبو النمرس، بحوزته 2 طن و564 كيلو شيكولاتة معبأة وكمية من مستلزمات الإنتاج، مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضابط مباحث التموين بالجيزة، إلى تورط مالك مصنع بدون ترخيص بأبو النمرس، فى تعبئة شيكولاتة مجهولة المصدر وطرحها للبيع بالأسواق.

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تمكن رجال المباحث من ضبط مدير المصنع، وبحوزته 2،564،200 عبوة "شيكولاتة" منتج نهائى معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة للعلامة التجارية، وكمية من مستلزمات الإنتاج، مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

أقدم مدير شركة بالهرم، على عرض مواد مطهرة مجهولة المصدر، مثل "الكحول الإيثيلي"، على فيسبوك، على أنها مسجلة بوزارة الصحة، وذلك لتحقيق الأرباح الكبيرة، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حجزه، ٢٤ ساعة، لحين ورود التحريات حول الواقعة وأمرت النيابة العامة، بالتحفظ على المضبوطات، لكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، كانت معلومات قد وردت لضباط شرطة مباحث التموين، تفيد بقيام مالك شركة بدائرة قسم الهرم، بنشر مشاركات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية "كحول إيثيلى" مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وتبين عدم تواجده بالشركة، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبمواجهته أقر بقيام مالك الشركة بإنشاء وإدارة الحساب المشار اليه، بغرض الترويج لبيع المواد المطهرة "كحول إيثيلي"، كما أرشد عن مخزنين تابعين للشركة، ضُبط بهما 25 جركن مختلف الأحجام بداخلهم مادة يشتبه في كونها كحول إيثيلى، و134 كرتونة تحوى على 4082 عبوة مختلفة الأحجام بداخلها مواد مطهرة جيل وسوائل مجهولة المصدر، وكمية من العبوات الفارغة المُعدة للتعبئة.

وتحفظت القوات على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.