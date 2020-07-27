مصر | تجديد حبس الناشط علاء عبد الفتاح 45 يوما

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تجديد حبس الناشط علاء عبد الفتاح 45 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، تجديد حبس علاء عبد الفتاح والمحامى محمد الباقر، ومتهم ثالث، 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد.

عقدت جلسة تجديد الحبس برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

وأسندت النيابة إلى المتهم في القضية 1356 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، تجديد حبس الناشطة الحقوقية والمحامية "ماهينور المصري" وأكثر من 20 آخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهمين مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أغراضها، وتهم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر اخبار كاذبة ضد الدولة ومؤسساتها على مواقع التواصل الاحتماعى، والتحريض على العنف.

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وتضم القضية رقم 488 لسنة 2019 عدد من السياسيين والحقوقيين والصحفيين، بينهم كمال خليل، والمحامية ماهينور المصري، والصحفي أحمد شاكر، والمصور الصحفي إسلام مصدق، والصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والمحامي الحقوقي عمرو إمام، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم حسني، والدكتور حسن نافعة وآخرين.

قررت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، تجديد هيثم محمدين بتهمة نشر أخبار كاذبة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

وفيما قررت المحكمة تجديد حبس الشيخ محمود شعبان وآخرين بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

ووجهت النيابة له تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.