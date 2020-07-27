أخبار مصر | بعد إطلاق اسمها على محطة المترو بتوجيهات رئاسية.. من هي صفاء حجازي؟

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد إطلاق اسمها على محطة المترو بتوجيهات رئاسية.. من هي صفاء حجازي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أمس الاحد، عن تحويل محطة مترو "الزمالك"، إلى اسم الإعلامية صفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، جاء ذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الأمر الذي أثنى عليه الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكان له صدى واسع، خاصة العاملين في مجال الإعلام.

ويطلق على الإعلامية ساره حجازي لقب "المرأة الحديدية"، فهي أول سيدة تتولي رئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري في أبريل 2016، وثاني رئيس للاتحاد عقب ثوره 2013 في مصر، بعد عصام الأمير الذي تمت إقالته من المنصب.

وتخرجت صفاء في قسم المحاسبة بكلية التجارة من جامعة المنصورة عام 1984، ولم تدرس الاعلام في ذلك الوقت ولكن ساهمت في تطوير الإذاعة بشكل كير، حيث التحقت بالعمل الإعلامي بعد إعلان قرأته في إحدى الصحف عن طلب مذيعات، ونجحت في اختبار الإذاعة المصرية بعد حصولها على حوار مع رئيس الحكومة عاطف صدقي.

وقد سجلت أول برنامج لها مع كامل الشناوي ومصطفى أمين عن سيرة كوكب الشرق أم كلثوم، وتزامنت بدايتها في التلفزيون المصري مع بدء انطلاق الفضائية المصرية سنة 1990.

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وسافرت حجازي لتغطية حرب الخليج بناءً على طلب من التليفزيون المصري، حيث عملت كمذيعة ومقدمة نشرات، إلى أن تولت منصب رئيس غرفة الأخبار بالتليفزيون المصري في عهد وزير الإعلام صلاح عبد المقصود.