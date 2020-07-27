أخبار مصر | إعلان حالة الطوارئ بمجازر القاهرة استعدادا لعيد الأضحى

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إعلان حالة الطوارئ بمجازر القاهرة استعدادا لعيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة القاهرة، حالة الطوارىء، بالمجازر لاستقبال أضاحى عيد الاضحى المبارك، وفتحها أمام المواطنين بالمجان.

وأكد الدكتور السيد عبيد، مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم الانتهاء جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى حيث تم تكثيف عدد الأطباء بالمجازر، موضحا أن المجزر الالى بالبساتين يتكون من 6 خطوط بالإضافة إلى صالتين محكمتين لاستيعاب الضحايا.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى، أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة مجازر القاهرة (الآلى ـ جيركو ـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان) للعمل على مدار 24 ساعة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لمواطني العاصمة من اللحوم واستقبال أضاحي العيد.

وقال عبيد إن مجزر ١٥ مايو فى مرحلة التشغيل التجريبى وهو مجزر نصف آلي وتم تطويره بتكلفة ١١٥ مليون جنيه تمهيدًا لافتتاحه.

و مجزر 15 مايو هو ثانى مجزر بالمنطقة الجنوبية وسيؤدى افتتاحه إلى تخفيف الضغط على مجزر البساتين والذى يعد من أكبر المجازر الموجودة بمصر وتتوافر به كافة الخدمات و مقام على مساحة 7 أفدنة ويضم مبنى إداري وعنبرين لذبح العجول والضأن ومظلتى إنتظار الضأن والعجول للذبح.

ويضم المجزر خط إنتاج للأغنام وخط إنتاج للأبقار ويستوعب ١٥٠٠ رأس يوميا تقريبا، بالإضافة إلى محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف ومحطة كهرباء وخزان للمياه سعة 1000متر وشبكة للحريق طبقا للمواصفات القياسية وثلاجات لحفظ اللحوم ومحرقة للتخلص من اللحوم الفاسدة وسخانات تعمل بالطاقة الشمسية والمكان مزود بكاميرات المراقبة لتأمين المجزر من الداخل والخارج.

كل ما تريد معرفته عن التصالح في مخالفات البناء بجميع أحياء العاصمة

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في سياق منفصل، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وحسم مع ملف التصالح عن بعض مخالفات البناء، مع تذليل كافة العقبات أمام المواطنين لإعادة حق الدولة كاملًا تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات التي تضمنها قانون التصالح تهدف للتأكد من سلامة المنشأ للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.

وشدد محافظ القاهرة على مسئولي الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المهلة التي حددها القانون والتي تنتهي في 30 سبتمبر 2020، حتى لا يتعرضوا لقطع المرافق وإزالة البناء المخالف.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن من يرغب في التصالح طبقًا للقانون عليه سداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلب وطبقًا للحد الأقصى المذكور في الكتاب الدوري الصادر بقرار مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وأضاف محافظ القاهرة أن المخالف سيقوم بسداد جدية التصالح واستيفاء المستندات المطلوبة طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في المواعيد المحددة به، وسيتم عرض طلبات التصالح على اللجنة الفنية لاتخاذ اللازم، كما سيتم إخطار مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة الفنية للبت سواء بدفع مقابل التصالح في حالة قبول طلبه أو إعلانه برفض الطلب حتى يتسنى له التظلم أمام اللجنة المشكلة طبقًا للقانون في المواعيد المحددة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم زيادة عدد اللجان المشكلة للتصالح إلى 12 لجنة موزعة على مناطق القاهرة الأربعة بالتنسيق مع النقابة الفرعية لمهندسي القاهرة تعمل على مدار الأسبوع لسرعة فحص الطلبات منهم 3 لجان بالمنطقة الشرقية و5 لجان بالمنطقة الجنوبية ولجنتين بكل من المنطقتين الغربية والشمالية للبت في طلبات التصالح كما تم تشكيل 4 لجان بواقع لجنة بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربعة لفحص التظلمات المقدمة من ذوى الشأن.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تسهيلًا على المواطنين ومراعاة للظروف الحالية تم إصدار قرار محافظ القاهرة رقم 3967 المنشور بالجريدة الرسمية في 7 يوليو 2020 بتخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر المربع.