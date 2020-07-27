أخبار مصر | "الأطباء" تطالب الصحة بقواعد وتفاصيل نظام التكليف الجديد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تطالب الصحة بقواعد وتفاصيل نظام التكليف الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت نقابة الأطباء خطاب لوزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، تطالب فيه الوزيرة بموافاة النقابة

بنسخة معتمدة من القرارات التنظيمية التي توضح جميع قواعد وتفاصيل نظام التكليف الذى تنوى وزارة الصحة تطبيقه وهو نظام ( تكليف ممارس عام ) لمن يرغب من أطباء التكليف بالدفعة الحالية.

وجاء الخطاب كالأتي:

بالاشارة لعزم وزارة الصحة تطبيق نظام (تكليف ممارس عام) لمن يرغب من أطباء التكليف بالدفعة الحالية:

نرجو من سيادتكم موافاتنا بنسخة معتمدة من القرارات التنظيمية التي توضح جميع قواعد وتفاصيل هذا النظام.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 928 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 33831 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 479 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 92062 حالة من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و4606 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.