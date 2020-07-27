أخبار مصر | عقار يستخدم لعلاج مرضي التصلب المتعدد قد يساهم في علاج فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عقار يستخدم لعلاج مرضي التصلب المتعدد قد يساهم في علاج فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكتشف العلماء يوما بعد يوم العديد من اللقاحات، التي تساهم في القضاء على فيروس كورونا، وقد كشفت التجارب الأخيرة لدواء يستخدم لعلاج مرضي التصلب المتعدد أمس الأحد، عن إمكانية استخدامه لتقليل من خطورة اعراض الفيروس لدي المصابين، ويحمل العقار اسم سينايرجين.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز التفاصيل حول عقار سينايرجين:

التجارب الأخيرة:



أعلنت الشركة البريطانية أنه تم إعطاء الدواء للمرضى الذين يعانون من مشاكل خطيرة بسبب فيروس كورونا المستجد، وقد تبين أن الدواء يساهم بشكل ملحوظ في وقف تطورات واعراض الفيروس.

ووفق لدراسة سابقة أجريت على 101 مرض لمدة 14 يوما، فقد قل خطر بنسبة 79 ٪ بالمقارنة مع المرضي الذين إعطاؤهم دواء وهمي،، حيث زادت من نسبة شفائهم، وسمحت لهم بمغادرة المستشفى في وقت سابق

عقار سينايرجين:



يعتبر علاج فعال للأمراض المتعلقة بمرض التصلب المتعدد الانتكاسي، حيث يعتمد على مادة الإنترفيرون، لذا وضع تحت قيد التطوير من قبل الشركة البريطانية ليساعد في علاج مرضي فيروس كورونا.

Advertisements



مادة الانترفيرون:

تعد نوع من أنواع البروتين موجود بشكل طبيعي في الجسم، وتستخدم في صناعة الادوية كالأدوية المناعية لمكافحة مرض التصلب العصبي المتعدد المنتكس عن طريق الحد من الالتهاب وتخفيف أعراض المرض. ويرجح الأطباء أنه يوجد مجموعة من المرضي لا يمكنهم إنتاج الإنترفيرون بشكل فعال مثل الأشخاص الآخرين، مما يقلل من قدرتهم على محاربة الفيروس وينتج عنه أعراض أكثر حدة، لذا تناول هذا الدواء من شأنه أن يساعدهم على محاربة الفيروس، وتخفيف أعراضهم، وتحسين معدلات البقاء على قيد الحياة. طريقة استخدام الدواء:



يستخدم عن طريق استنشاق رذاذ ناعم، حتى يصل الي الرئتين مباشرة، حيث يؤدي إلى استجابة أقوى وأكثر استهدافًا ضد الفيروسات، كما يستخدم بواسطة الحقن لتعزيز الاستجابة المناعية للأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد. يستخدم عن طريق استنشاق رذاذ ناعم، حتى يصل الي الرئتين مباشرة، حيث يؤدي إلى استجابة أقوى وأكثر استهدافًا ضد الفيروسات، كما يستخدم بواسطة الحقن لتعزيز الاستجابة المناعية للأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد. أمراض أخري تعالج عن طريق دواء سينايرجين:



يعالج دواء سينايرجين الامراض التنفسية مثل الربو والبرد والانفلونزا، حيث يعزز الدفاعات المضادة للفيروسات للرئتين، ويساعد على عمل الرئة أثناء الإصابة، بالإضافة الي استخدامه لمعالجة مرض التصلب المتعدد الانتكاسي. يعالج دواء سينايرجين الامراض التنفسية مثل الربو والبرد والانفلونزا، حيث يعزز الدفاعات المضادة للفيروسات للرئتين، ويساعد على عمل الرئة أثناء الإصابة، بالإضافة الي استخدامه لمعالجة مرض التصلب المتعدد الانتكاسي. تحذير من الأطباء:



حذر الأطباء من استخدام دواء سينايرجين دون اشراف طبي، حيث أن مادة الانترفيرون الموجودة في الدواء قد تؤدي الي حالات اكتئاب حاد، ثم الي الانتحار في بعض الأحيان.

