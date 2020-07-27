أخبار مصر | الأربعاء.. الصحة العالمية تعقد مؤتمرا صحفيا عن أخر تطورات كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأربعاء.. الصحة العالمية تعقد مؤتمرا صحفيا عن أخر تطورات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد منظمة الصحة العالمية مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو، عن مستجدات جائحة فيروس كورونا ‪(COVID-19)‬ ودور البلدان والمجتمعات في منع انتقال العدوى في ظل تخفيف القيود وفتح الحدود والممارسات المأمونة للاحتفال بعيد الأصحى.

يعقد المؤتمر يوم الأربعاء، الموافق 28 من شهر يوليو الحالي، الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، ويشمل المؤتمر الصحفي عدة محاور جاءت كالاتي:

- تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19

- دور البلدان والمجتمعات في منع انتقال العدوى في ظل تخفيف القيود وفتح الحدود

- إرشادات منظمة الصحة العالمية حول الممارسات المأمونة أثناء عيد الأضحى في سياق كوفيد-19.

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يتحدث في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة‪ ‬العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، منظمة الصحة العالمية، والدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات، منظمة الصحة العالمية، ويمكن مشاهدة المؤتمر عبر هذا الرابط .

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