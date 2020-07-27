أخبار مصر | الأربعاء.. الصحة العالمية تعقد مؤتمرا صحفيا عن أخر تطورات كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأربعاء.. الصحة العالمية تعقد مؤتمرا صحفيا عن أخر تطورات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعقد منظمة الصحة العالمية مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو، عن مستجدات جائحة فيروس كورونا (COVID-19) ودور البلدان والمجتمعات في منع انتقال العدوى في ظل تخفيف القيود وفتح الحدود والممارسات المأمونة للاحتفال بعيد الأصحى.
يعقد المؤتمر يوم الأربعاء، الموافق 28 من شهر يوليو الحالي، الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، ويشمل المؤتمر الصحفي عدة محاور جاءت كالاتي:
- تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19
- دور البلدان والمجتمعات في منع انتقال العدوى في ظل تخفيف القيود وفتح الحدود
- إرشادات منظمة الصحة العالمية حول الممارسات المأمونة أثناء عيد الأضحى في سياق كوفيد-19.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 928 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 33831 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 479 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 92062 حالة من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و4606 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.