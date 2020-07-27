أخبار مصر | لو من سكان الجيزة.. تعرف على المجازر المجانية بالمحافظة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لو من سكان الجيزة.. تعرف على المجازر المجانية بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد محافظة الجيزة، لعيد الأضحى بفتح مجازرها أمام المواطنين بالمجان، للحفاظ على البيئة من التلوث بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأعلن "راشد" عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك تحفيزًا للمواطنين على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.

اشار محافظ الجيزة، أت مديرية الطب البيطري قد إنتهت من تجهيز ٢٣ مجزرا منتشرين علي مستوي المحافظة، ورفع درجه الاستعداد القصوى لاستقبال المواطنين علي مدار ايام عيد الأضحى المبارك لذبح الاضاحي بالمجان.

وشملت المجازر مجزر المنيب بشارع المدبح ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق ومجزر وردان ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية ومجز أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم ومجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي – المنصورية ومجزر ناهيا بالمريوطية ومجزر البدرشين ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق ومجازر سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين ومجازر العياط والمتانيا بالعياط ومجازر الصف بالصف ومجزر أطفيح بشارع السوق ومجازر القبابات والبرمبل باطفيح ومجازر الباويطى ومنديشة والزبو بالواحات البحرية ومجزر رينا" مجزر خاص" بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 72 ومجز البشاير " مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر اسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا.

وتأتي إجراءات محافظة الجيزة تسهيلا ًعلي المواطنين للحفاظ علي حاله الشوارع والبيئة حيث قرر محافظ الجيزة، حظر ذبح الأضاحى بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال وفتح المجاز بالمجان أمام المواطنين، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح وشمل قرار المحافظ توقيع غرامة مالية قدرها 3000 جنيه على من يخالف قرار حظر الذبح بالشوارع أو الأماكن العامة.

وفي نفس الاطار شدد محافظ الجيزة، على مدير مديريه الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز وشرطة المرافق ومباحث التموين، لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة للتأكد من سلامة المعروض.

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ضبط 650 كيلو لحوم فاسد بالوراق والبدرشين والقناطر



نفذت محافظة الجيزة، بالتعاون مع الطب البيطري ومباحث التموين، حملة مكبرة على الأسواق ومحلات الجزارة، لضبط الأسعار واللحوم الفاسدة.

وتمكنت مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط ٦٥٠ كجم لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية بمحلات جزاره بحي الوراق ومراكز منشأه القناطر والبدرشين وذلك خلال حملات نفذتها المحافظة لضبط الأسواق قبل عيد الأضحى المبارك.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن ذلك يأتي في إطار الحملات المكثفة التي يتم تنفيذها لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط التجار المتلاعبين خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وتابع محافظ الجيزة استمرار الحملات لضبط المخالفين وضبط الاسواق لضمان سلامه الأغذية المعروضة المواطنين.

من جانبه أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري أنه تم ضبط حوالي ٢٥٠ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر بحوزه سيارة نصف نقل وتروسيكلات بمناطق الوراق وجنوب الجيزة وأضاف أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تم ضبط ٦٦ كجم لحوم فاسده لدي محل جزاره بمركز ومدينه البدرشين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.