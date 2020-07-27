أخبار مصر | تمهيدًا لنقل المومياوات الملكية.. الحضارة يستقبل 17 تابوتًا قادمة من متحف التحرير

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تمهيدًا لنقل المومياوات الملكية.. الحضارة يستقبل 17 تابوتًا قادمة من متحف التحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ١٧ تابوتًا ملكيًا لترميمها وتجهيزها للعرض استعدادًا لاستقبال المومياوات الملكية عند نقلها من المتحف المصري بالتحرير في موكب مهيب خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وجاء ذلك استعدادًا للموكب المهيب لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير؛ تم نقل التوابيت بنجاح إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط لترميمها وتجهيزها لاستقبال المومياوات.

وأوضحت د. منال الغنام مدير عام الترميم بالمتحف القومي للحضارة المصرية، أن عملية نقل التوابيت تمت وسط إجراءات أمنيه من قبل شرطة السياحة والآثار وتحت إشراف آثريي ومرممي متحف الحضارة،

وأشارت إلى أن التوابيت في حالة جيدة من الحفظ وقبل عملية التغليف والنقل تم معاينتها وعمل تقرير حالة مفصل لكل تابوت على حدة لإثبات حالة حفظه بصورة دقيقة.

كما قام فريق الترميم بأعمال التنظيف والترميم الأولي للتوابيت قبل التغليف، مؤكدة على ان عملية التغليف والنقل تمت على أعلى قدر من الكفاءة وطبقا للمعايير العلمية المتبعة في تغليف ونقل الآثار .

وأضافت أن جميع التوابيت تخضع الآن إلى أعمال الترميم من قبل فريق عمل متخصص من مرممي معمل الترميم بالمتحف لتقويتها وتثبيت بعض القشور بها، لكي تكون جاهزة للعرض وأستقبال المومياوات الملكية .

جدير بالذكر ان عملية نقل المومياوات الملكية من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ستتم وسط موكب ملكي مهيب يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

إقرأ أيضًا

قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن إجمالي عدد القطع الأثرية التي سيتم هرضها في متحف مطار القاهرة الدولي مبنى ركام رقم 3 هي 70 قطعة أثرية.

Advertisements

وأشار إلى أن معظم تلك القطع كانت محفوظة داخل مخازن المتحف المصري في التحرير ومتحف السويس والمتحف اليوناني الروماني.

ومن أهمها؛ مومياواتين في حالة جيدة من الحفظ، ترجع إحداهما للعصر الروماني ذو وجه مغطى بقناع مذهب ومزينة بالكارتوناج المذهب ورسومات ملونة، والثانية ترجع إلى العصر المصري القديم المتأخر، وتصور رجلًا في الوضع الأوزيري.

وأكد عثمان على أن أجمل القطع المعروضة هي تمثال من البرونز للإلهة إيزيس المجنحة وهي ترتدي قرني حتحور وبينهما قرص الشمس.

وضمن القطع أيضًا مجموعة من الأواني الكانوبية وقطع صغيرة الحجم تمثل الحضارة الإسلامية والقبطية في مصر ومجموعة من البورتريهات من العصر المتاخر.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار أعلنت أنه يجري الآن وضع اللمسات النهائية لمتحف المطار الأثري تمهيدًا لافتتاحه حيث يتم الانتهاء من أعمال الإضاءة وبطاقات الشرح.

حيث بدأ فريق عمل المتحف مساء أمس وضع القطع الأثرية المقرر عرضها طبقا لسيناريو العرض المتحفي، في المتحف الذي سيصبح عنصر جذب جديد بمطار القاهرة الدولي للزائرين والوافدين ومسافري الترانزيت،

وكان متحف المطار بمبني ركاب ٣ يضم سابقا قرابة ٣٦ قطعة أثرية وتم نقلة إلى قاعة جديدة بنفس الصالة للتوسعة واستحداث قطع أثرية جديدة لإثراء العرض المتحفي لتكون عنصرا جذب جديد للوافدين بالمطار، وجاري إعداد وتجهيز قاعة عرض جديدة داخل مبنى ركاب ٢ بالمطار بمساحة تصل إلى نحو ١٥٠ م