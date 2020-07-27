شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تطالب «الصحة» بقواعد وتفاصيل نظام التكليف الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت نقابة الأطباء خطابا للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، للمطالبة بموافاتها بنسخة معتمدة من القرارات التنظيمية التي توضح جميع قواعد وتفاصيل نظام التكليف، الذي تنوى وزارة الصحة تطبيقه، وهو نظام «تكليف ممارس عام» لمن يرغب من أطباء التكليف بالدفعة الحالية.

وجاء بنص الخطاب: «بالإشارة لعزم وزارة الصحة تطبيق نظام (تكليف ممارس عام) لمن يرغب من أطباء التكليف بالدفعة الحالية، نرجو من سيادتكم موافاتنا بنسخة معتمدة من القرارات التنظيمية التي توضح جميع قواعد وتفاصيل هذا النظام.