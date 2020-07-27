شكرا لقرائتكم خبر عن للحاصلين على الإعدادية بـ3 محافظات.. «التعليم» تطلق أول مدرسة لـ«تجارة التجزئة» (شروط التقديم) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مجموعة «بي تك» للتجارة والتوزيع، أول مدرسة متخصصة في تجارة التجزئة، كتخصص نادر وجديد من نوعه في مصر، تحت مسمى «بي تك للتكنولوجيا»، وهي المدرسة التي جاءت بناء على برتوكول تعاون بين الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمود خطاب رئيس مجلس إدارة شركة بي.تك للتجارة والتوزيع.

ومن المقرر أن تبدأ عملية التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2019/2020، من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، خلال الفترة من الإثنين الموافق 27 يوليو 2020 حتى السبت الموافق 8 أغسطس 2020؛ وذلك من هنا، على أن يكون الطالب حاصل على شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2019/2020 بمجموع 250 درجة طبقًا لتنسيق الوزارة، وألا يزيد سن الطالب في أكتوبر المقبل عن 18 سنة، وأن يكون مصري الجنسية ولائق طبيًا، وأن يجتاز اختبار القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة وفقاً للطاقة الاستيعابية للمدرسة.

ومن جانبه قال الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس إدارة بي.تك للتجارة والتوزيع، إن هذا القطاع له من أهمية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ولكونه أحد أكبر القطاعات التي توفر وتخلق فرص عمل وتحقق التنمية الاقتصادية في مصر حيث يساهم قطاع تجارة التجزئة بأكثر من 14.5% من الناتج المحلي.

وأضاف أنه قد تم الإعداد لهذه التجربة على مدار الشهور السابقة، وتمت الاستعانة بأفضل المتخصصين لوضع مناهج الدراسة، وكذلك الإدارة الأكاديمية والفنية لتحقيق كل عناصر النجاح المطلوبة لهذه التجربة، وذلك إيماناً من شركة بي تك بأهمية التعاون بين القطاع الخاص والحكومه في تطوير وتحديث أساليب التعليم، وقيام كل طرف بدوره لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا من مستقبل أفضل يليق بمكانة مصر وشعبها.

وأوضح ان مدرسة «بي. تك» للتكنولوجيا التطبيقية، تضم 3 أقسام (قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات، المبيعات وخدمة العملاء، الإمداد والتوريد والخدمات اللوجيستية)، وسيكون مقرها الأسمرات منطقة تحيا مصر4.

وتعمل وزارة التربية والتعليم على توسيع وزيادة أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما يسمح بتأهيل تأهيل عمالة فنية مدربة وقادرة لمواكبة احتياجات سوق العمل سواء في السوق المحلي أو العالمي.

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