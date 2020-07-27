خالد عبدالغفار يكلف حسام عبدالغفار بمنصب المتحدث الإعلامي لـ«التعليم العالي»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، الاثنين، قرارًا بتكليف الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، متحدثًا رسميًا باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
جدير بالذكر أن الدكتور حسام عبدالغفار شغل العديد من المناصب، منها المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان لمدة عامين، كما شغل منصب أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات لشؤون المستشفيات الجامعية.
كما تقدم الوزير بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للشؤون الفنية والتخطيط الاستراتيجي، على تولي هذه المهمة وجهوده المتميزة خلال فترة عمله الماضية، بالإضافة إلى عمله الأصلي في ظل الظروف التي مرت بها البلاد لمواجهة تداعيات الانتشار الوبائي لفيروس «كورونا» المستجد.
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