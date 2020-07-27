شكرا لقرائتكم خبر عن «سيمنس»: خطة متعددة المراحل لمساعدة ودعم مصر في تقليل آثار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شركة «سيمنس» إنها وضعت خطة متعددة المراحل لمساعدة ودعم جهود مصر والحكومة المصرية في تقليل الآثار السلبية لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19)، وإتاحة خدمات الرعاية الصحية لأكبر عدد من المصريين، من خلال تأسيس وتجهيز منشآت للرعاية الصحية والتبرع بمعدات وأجهزة وامدادات طبية لهذا الغرض.

وأعلنت الشركة أنها تبرعت بأجهزة متنقلة لأشعة X والموجات فوق الصوتية لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة للتبرع بوحدة متكاملة للعناية المركزة تتضمن جهاز للتنفس الصناعي لمؤسسة أهل مصر، كما تعمل على تجهيز عيادة ذكية للرعاية الصحية في منطقة شبرا الخيمة، بهدف توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والكشف الطبي لأكبر عدد من المواطنين في القاهرة الكبرى، وأيضا المساعدة في تشخيص الإصابة بفيروس «كورونا».

وتضمنت تبرعات «سيمنس» لوزارة الصحة تقديم أجهزة متطورة للتشخيص الطبي من إنتاج الشركة تشمل 2 وحدة مدمجة حديثة للموجات فوق الصوتية من طراز ACUSON P500™ وجهازPolymobil Plus X للأشعة السينية (X ray)، حيث تساعد هذه الأجهزة الطبية المتطورة وزارة الصحة في التشخيص الدقيق للحالات، ودعم خدمات الرعاية الصحية المقدمة لحالات الطوارئ والحالات الحرجة ويتم استخدام الوحدات الثلاث في مستشفى السلّوم المركزي في محافظة مرسى مطروح، ومستشفى قها المركزي في القليوبية، ومستشفى كوم حمادة العام في البحيرة.

وقال عماد غالي الرئيس التنفيذي للشركة في مصر، إنّ الأزمة التي يمر بها العالم ومصر الآن هي من أكثر الأوقات التي يجب أن يُظهر فيها الجميع تضامنهم وتعاونهم لمكافحة فيروس «كورونا»، مضيفا: "يجب أيضًا على الشركات خدمة المجتمعات التي تعمل بها والالتزام نحوها، وهو ما أكدته سيمنس تجاه مصر لحوالي 120 عامًا، ونتمنى أن تساعد هذه المساهمات الحكومة المصرية في تقليل معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمصريين».

وأوضحت الشركة أنها تبرعت بوحدة متكاملة للعناية المركزية لمؤسسة أهل مصر، وتتضمن سرير للعناية المركزة وجهاز تنفس صناعي متنقل وشاشة مدمجة لمتابعة الحالات، وجهاز محمول لقياس تركيز ثاني أكسيد الكربون في التنفس، وحقن ومضخات للتسريب. تم إقامة وحدة العناية المركزة الجديدة في مستشفى الفيوم الجامعي.

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