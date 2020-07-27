شكرا لقرائتكم خبر عن «إي فاينانس» للمصريين: احصلوا على خصم بطاقة التموين بالرقم القومي فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد عبدالغني، الرئيس التنفيذي لقطاع المشروعات بشركة «إي فاينانس» شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية التابعة لوزارة المالية، إن المواطن لن يحتاج أكثر من إدخال الرقم القومي للحصول على الخصم الاضافي الحكومى المخصص لحاملى البطاقات التموينية ضمن مبادرة «مايغلاش عليك».

وأضاف «عبدالغني»، لـ«المصري اليوم»، أنه تم تحميل قاعدة البيانات الخاصة ببطاقات الرقم القومى على الموقع وربطها ببطاقة الرقم القومي، حيث يظهر للعميل فور إدخال رقم البطاقة قيمة الدعم ونسبة الخصم المستحقة على فاتورة الشراء.

وأكد أن عملية الشراء عبر الموقع الالكتروني للمبادرة «www.mobadra.com.eg» تتم في منتهى السهولة واليسر، حيث يقوم العميل بتسجيل حساب خاص به واختيار السلع ومعانيتها وإضافتها لسلة المشتريات وبعدها يقوم باتمام الشراء مباشرة وفى حالة امتلاكه بطاقة تموينية يحصل على خصم إضافى بقيمة 10 % من سعر السلعة ويخصم من رصيده في البطاقة والبالغ 200 جنيه عن كل فرد بحد أقصى 1000 جنيه، موضحا أن الرصيد يظهر بمجرد إدخال المواطن الرقم القومي،

مضيفا أن الموقع يسمح بتنفيذ عمليات البيع بالتقسيط من خلال البنوك والجهات المشاركة في المبادرة. وأشار إلى أنه فور إتمام عملية الشراء يختار العميل أسلوب الشحن ويتعرف على مواعيد الاستلام.

وبالنسبة لاتمام عمليات البيع في المتاجر، قال «عبدالغني»، إنه تم إنشاء تطبيق إلكتروني على أجهزة التليفونات المحمولة وتحميله لكافة العاملين في المتاجر المشاركة، وتقديم دورات تدريبية حول كيفية استخدامه، ويقوم العميل فقط باختيار السلعة الموجود عليها شعار المبادرة، ويقوم البائع بإدخال بيانات المنتج والعميل على الموبيل ابليكيش، وأيضا رقم بطاقة الرقم القومى للحصول على نسبة الخصم الإضافي، ويسدد العميل سواء نقدا للبائع أو من خلال الفيزا قيمة السلع بعد الخصم.

وأوضح أنه في حالة رغبة العميل الشراء بالتقسيط مع أحد البنوك المشاركة فإنه تتم وفقا للآليات المتبعة للشراء ممن خلال البطاقات المشتريات البنكية المملوكة للعميل مباشرة والصادرة عن الجهات المشاركة ومنها بنك الأهلى ومصر والقاهرة والتجارى الدولى إلى جانب شركتين للتمويل الاستهلاكى وهما فاليو التابعة لمجموعة المالية هيرميس وامان التابعة لراية القابضة.

Advertisements