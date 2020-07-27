مصر | حكم قضائي ببطلان عقد جمعية سباق الخيول لصالح أحد الأندية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حكم قضائي ببطلان عقد جمعية سباق الخيول لصالح أحد الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة شمال القاهرة، حكمًا لصالح نادي الشمس بطرد جمعية سباق الخيول بمصر الجديدة، لبطلان عقدهم مع النادي وذلك بالدعوى رقم 1414 لسنة 2020، وتضمن منطوق الحكم ببطلان عقد الإيجار.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما أقام المستشار هيثم عباس، بصفته وكيلًا عن رئيس مجلس إدارة نادي الشمس الرياضي بدعوى قضائية ضد الجمعية الرياضية لسباق الخيل بمصر الجديدة تضمنت أنه بإبرام عقد اتفاق بين الطالب بصفته والمدعي عليه بصفته، والتي تضمنت أن الطالب أسامة أبوزيد بصفته رئيس نادي الشمس، يملك ضمن أراضيه مضمارا لسباق الخيل وملحقاته وان المدعي عليه بصفته يرغب في استغلالها في ادارة نشاط سباق الخيل شتاءً وصيفًا من ارض الطالب بصفته وبالاسكندرية شتاءً وصيفًا.

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وتضمنت الدعوى أنه بموجب هذا العقد وافق الطالب على استغلال المدعي عليه للمنشات الموضحة بالعقد (مضمار سباق الخيل ومبني مدرجات الدرجة الأولى والثانية فقط وثلاث غرف متلاصقة خاصة بالحكام والطب البيطري وخلع ملابس الخيالة "الجوكي" وارض البدوك التي يستعرض فيها الخيل قبل بدا السباق والجزء الذي يقع بداخل مبني الادارة ) وله اقامة حفلات نشاط سباق الخيل وقد تم الاتفاق بين الطرفين علي ان مدة العقد 3 سنوات تجدد تلقائيًا.

وأشارت الدعوى المقامة من هيثم عباس انه تم الاتفاق علي ان يتم سداد مقابل الاستغلال سنويًا بنسبة 90% من صافي الربح في كافة سباقات الخيل بالقاهرة شتاءً وصيفًا وذلك بما لا يقل عن مائة الف جنيه مصري سنويًا ويتم السداد في موعد اقصاه 31 يوليو من كل عام، وحيث ان الطالب اسامة ابوزيد بصفته قد انتخب رئيسًا لنادي الشمس وصدر قرار من مديرية الشباب والرياضة بما يفيد ذلك فبتاريخ 3 ديسمبر 2017 رغب في انهاء العقد وعدم تجديده لمدة مماثلة لكون العقد وطبقًا لصحيح القانون مدته غير محددة لكون الثابت بالاوراق ان مدة العقد 3 سنوات وتجدد تلقائيًا وهكذا وهو ما يعني ان العقد ممتد بلا نهاية وطبقًا للقانون المدني فان العقد يكون بالمدة المحددة لدفع الاجرة.

وطالب المستشار هيثم عباس في الدعوي بفسخ عقد الايجار وباخلاء المدعي عليه بصفته من المكان الموجر له وهو الجمعية الرياضية لسباق الخيل ومالكي الجياد وتسليمها للطالب بصفته خالية من الاشخاص والشواغل مع الزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وبنظر الدعوي امام القضاء في اول جلسة بتاريخ 4 يوليو الماضي حجزت المحكمة الدعوي للحكم بجلسة اليوم صدر لصالح نادى الشمس بطرد جمعية سباق الخيول فمصر الجديدة بطردهم لبطلان عقدهم مع النادى.