شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو هشيمة يحضر اجتماع أمانة حزب «الشعب الجمهوري» في بني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب، اجتماعا مع أمانة الحزب في محافظة بني سويف، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بانتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها بالداخل يومي ١١ و ١٢ أغسطس المقبل.

وفي كلمته قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مرشح الحزب على القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاع الصعيد، لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ إن حزب الشعب الجمهوري سيكون مثالا للرصانة السياسية لانتخابات الشيوخ هذه المرة، مشيرا إلى أن حزب الشعب الجمهوري به كوادر سياسية وشبابية قادرة على الصعود به إلى قمة الحياة السياسية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أحمد أبو هشيمة على أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الحزب في هذه الانتخابات هو قدرته على حشد الناخبين للمشاركة الإيجابية والنزول لصناديق الاقتراع، لافتا إلى أن انتخابات الشيوخ اختبار قوة للأحزاب التي تستعد لانتخابات مجلس النواب.

وأضاف أبو هشيمة في ختام كلمته خلال الاجتماع أنه يراهن على وعي أبناء الصعيد بوجه عام ومحافظة بني سويف بوجه خاص، ومشاركتهم بقوة في هذه الانتخابات.

ومن جانبه قال المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري إن القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاع الصعيد تضم رموز حزبية ثقيلة وعلى رأسهم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورئيس حزب مستقبل وطن وهما يمثلان أبرز حزبين في التحالف، وهذا يفرض بذل كل الجهود لكي تتبوأ هذه القائمة أعلى معدلات نسبة المشاركة .

وأكد المهندس حازم عمر أن هدف الحزب خلال هذه الفترة هو الارتقاء بالحياة السياسية المصرية، وأن يضرب حزب الشعب الجمهوري نموذجا في الأداء داخل المجالس المنتخبة، وهو الهدف الذي يسعى إليه الحزب في الفترة الحالية.

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