شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كوريا الجنوبية: مصر تستطيع مساعدتنا في الوحدة مع كوريا الشمالية ولا نريد حربا معها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير كوريا الجنوبية الجديد في القاهرة، هونج جين ووك، إن مصر تستطيع مساعدة كوريا الجنوبية ولعب دور في حل الأزمة مع كوريا الشمالية، فضلا عن لعب دور للوحدة بين البلدين خاصة أن القاهرة تعتبر صديق مشترك للبلدين، مشيرا إلى أن بلاده تتبع سياسة نشر السلام وكذلك استراتيجية متأنية من الصبر حتى لا تنجر إلى الحرب واستخدام السلاح، مضيفا أن الوحدة ستأخذ وقتا لكنه لن يكون في الفترة القريبة.

وأضاف السفير خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال لـ«المصري اليوم»: أن بلاده لديها الاستعداد للوحدة غير المستحيلة وهناك جهود مشتركة لتفعيل ذلك، مضيفا أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه، لديه استراتيجية من 3 خطوات ( لا حرب حتى لا يكون هناك هدرا في الدماء، فضلا عن تشديده عن نزع السلاح النووي، بالإضافة إلى التوعية لنشر السلام.

وحول الدور الذي تلعبه بلاده في دعم مصر لقضية سد النهضة الاثيوبي، قال إن كوريا تقف على الحياد وترى أن تلك المشكلة تخص الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي من أجل الوصول إلى حل سلمي بما لا يضر بأي طرف

وتابع كنت احلم دوما بأن أعمل في القاهرة، التي عرفت عنها أنها أم الدنيا خاصة لحضارتها المعروفة عبر التاريخ، مشيرا إلى أنه من خلال كونه كان مسؤولا عن ملف إفريقيا والشرق الأوسط التي تضم 68 دولة ومنها مصر، سيبذل قصارى جهده لتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد أن مصر في عام ٢١٠٠ ستحتل رقم ٢٣ في اقتصاد العالم وفقا لدراسات المعهد الامريكي للقياسات والتقييم، بينما ستحتل كوريا الجنوبية المركز العشرين، رغم أنها تحتل حاليا رقم 12 عالميا، مضيفا أن مصر تعتبر أرض خصبة للاستثمار.

ولفت السفير إلى أن من ضمن أهدافه عقد قمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس مون جيه في مصر وستكون مصحوبة بوفود رفيعة المستوي ومشروعات وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، لافتا إلى ان زيارة رئيس بلاده تأجلت بسبب فيروس كورونا

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وأضاف نعمل على مشروع الذكاء الاصطناعي بين البلدين ونحاول العمل في المجال النووي والاقتصادي، لافتا إلى أن العلاقة بين مصر وكوريا علاقة زواج اقتصادي، فيما يقوم الدبلوماسيين بدور «الخاطبة» حسب قوله.