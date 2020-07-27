شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تأمين بني سويف يتفقد سير امتحانات دبلوم المعهد الفنى للتمريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور حسن محمود سليمان، مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحي، اليوم، يرافقه الدكتور محمد يحيي مدير عام مستشفى التأمين الصحى رئيس مجلس الإدارة بالمعهد، سير امتحانات دبلوم المعهد الفنى للتمريض «الصف الخامس» آخر للعام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ في يومها الثاني لمادة تمريض الصحة النفسية، والبالغ عددهم ٥٩ طالب في ٥ لجان.

وأشار مدير عام المستشفى إلى تحديد موعد المقابلة الشخصية للمتقدمين الجدد يوم الاربعاء الموافق ١٢ أغسطس القادم الساعة الثامنة صباحا .

واطمأن مدير عام فرع التأمين الصحي، على سير عملية الامتحانات في جو هادئ ومنتظم يساعد الطلبة في تحقيق المرجو منهم من تفوق وتميز، وعن وجود أي مشكلات أو ملاحظات لهم، مشددا على إتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان، والتأكد من ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة واتباع سياسة مكافحة العدوى وتطهير اللجان قبل وبعد كل مادة وتوفير الأجواء المناسبة وتذليل أي عقبات والمرور بصفة دورية لمتابعة سير الامتحانات ومتابعة انتظام أعمال ولجان الامتحانات وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب والمراقبين من حيث الإضاءة والتهوية الجيدة، واطمأن على توفير العناية الطبية اللازمة لجميع اللجان لاى حالة طارئة وتزويد اللجان بكافة احتياجاتها.