شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 6.5 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف عدة طرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بجولة تفقدية تابع فيها أعمال رصف عدد من الطرق بنطاق مركزي أشمون والباجور رافقه خلالها المهندس على عبدالدايم مدير مديرية الطرق بالمنوفية والاستاذ سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون والاستاذ خالد العرفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة لكافة القطاعات على أرض الواقع ومتابعة نسب التنفيذ.

وتفقد المحافظ أعمال رصف طريق (98) رملة الأنجب – شما بطول 2 كيلو متر ضمن أعمال رد الشئ لأصله ونسبة تنفيذ 70% وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 5 مليون جنيه، موجهاً بضرورة متابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة ومراعاة الميول على مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، مشدداً بسرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والإلتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال .

كما تابع المحافظ أعمال رصف ورفع كفاءة ونسب تنفيذ الأعمال بطريق كفر سنجلف بمركز الباجور بطول 1 كيلو متر وبنسبة تنفيذ 95 % وبتكلفة تقديرية حوالي 1،5مليون جنيه ،. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 92,062

تعافي 33,831

وفيات 4,606

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