شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تتواصل مع رئيس جمعية «صباح الأحمد» لشكره على موقفه من العامل المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار متابعة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لموقف الشاب المصري الذي تعرض للاعتداء من قبل أحد المواطنين أثناء تأدية عمله، فقد تواصلت هاتفيا وزيرة الهجرة، صباح اليوم، مع ناصر العتيبي، رئيس جمعية «صباح الأحمد» التي يعمل بها المواطن المصري «وليد» المعتدي عليه من قبل مواطن كويتي، لتقديم الشكر على موقفه عقب الاعتداء على العامل المصري.

وأعربت «مكرم»عن شكرها للسيد ناصر العتيبي على موقفه الرافض لواقعة التعدي على مواطن مصري يعمل لدى جمعية «صباح الأحمد»، فضلا عن تعامله بمنتهي الحكمة في مسألة شديدة الحساسية، الذي انتهى بتقديمه استقالته من الجمعية التي شهدت الواقعة، ويعد ذلك تأكيدا على أن القانون سيأخذ مجراه في هذه الواقعة بما لا يدع مجالا للشك في أن شيئا من التهاون من الممكن أن يحدث لصالح الشخص المعتدي.

من جانبه، أكد «العتيبي»، خلال تواصله مع السفيرة نبيلة مكرم، أن السلطات المعنية الكويتية رفضت بشكل قاطع ما وقع من تعدى على المواطن المصري «وليد» من ضمنهم مكتب الشيخ ناصر صباح الأحمد، ووزير الداخلية أنس الصالح، ووزير التجارة خالد الروضان، فضلًا عن تفاعل الشعب الكويتي مع الواقعة، عقب انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه منذ اللحظة الأولى لما حدث يتواصل بشكل خاص مع وليد، للاطمئنان عليه، وتأكيدا له على تحقيق العدل سواء كان المخطئ كويتيًا أو مصريًا أو أية جنسية أخرى.

وأكدت وزيرة الهجرة على تقديرها للسلطات الكويتية التي لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين، واتخاذها كافة الاجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المعتدي وضمان الحقوق القانونية للمواطن المصري المعتدى عليه، بعدما تم إلقاء القبض على المعتدي وتسجيل القضية جنحة، بعدما تم تحويل الواقعة برمتها للتحقيق، وجار حاليا تفريغ الكاميرات واستكمال استجواب المتهم المقبوض عليه، وتستمر وزارة الهجرة في متابعة مستمرة لمجريات القضية وتطوراتها.

وفي ختام اتصالها، طالبت «مكرم» من ناصر العتيبي، رئيس جمعية «صباح الأحمد» العدول عن استقالته التي تقدم بها من رئاسة الجمعية، تنديدا منه بواقعة الاعتداء الذي وقع على المواطن المصري، حتى يستمر في أداء مهامه المقدرة من قبل كافة المسئولين والعاملين.

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