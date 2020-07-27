شكرا لقرائتكم خبر عن بمقابل 1050 جنيهاً.. بدء تحليل كورونا لراغبي السفر للخارج بالمنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على بدء إجراء تحليل pcr لراغبي السفر للخارج بمستشفى المنصورة الدولي ، غدا الثلاثاء ، والحصول على شهادة معتمدة بنتيجة التحاليل لتقديمها ضمن أوراق السفر للخارج بجميع الدول العربية والأجنبية .

وأكد وكيل وزارة الصحة في تصريح صحفي أن رسم التحليل محدد وقدره مبلع 1050 جنيه وذلك تيسيرا على أبناء محافظة الدقهلية من السفر خارج المحافظة .

وحذر " مكى " من دفع أي مبالغ أخرى للتحليل أو اللجوء لأى سماسرة للحصول على الشهادة مؤكدا أن التحليل يتم بالجهاز الخاص بتحاليل pcr داخل معمل مستشفى المنصورة الدولى .

وكانت محافظة الدقهلية تسلمت من وزارة الصحة جهاز تحليل pcr لتحليل فيروس كورونا بدلا من ارسال المسحات والعينات لمعامل وزارة الصحة وكان الجهاز يخدم محافظات دمياط والشرقية بخلاف محافظة الدقهلية .