بمقابل 1050 جنيهاً.. بدء تحليل كورونا لراغبي السفر للخارج بالمنصورة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على بدء إجراء تحليل pcr لراغبي السفر للخارج بمستشفى المنصورة الدولي ، غدا الثلاثاء ، والحصول على شهادة معتمدة بنتيجة التحاليل لتقديمها ضمن أوراق السفر للخارج بجميع الدول العربية والأجنبية .
وأكد وكيل وزارة الصحة في تصريح صحفي أن رسم التحليل محدد وقدره مبلع 1050 جنيه وذلك تيسيرا على أبناء محافظة الدقهلية من السفر خارج المحافظة .
وحذر " مكى " من دفع أي مبالغ أخرى للتحليل أو اللجوء لأى سماسرة للحصول على الشهادة مؤكدا أن التحليل يتم بالجهاز الخاص بتحاليل pcr داخل معمل مستشفى المنصورة الدولى .
وكانت محافظة الدقهلية تسلمت من وزارة الصحة جهاز تحليل pcr لتحليل فيروس كورونا بدلا من ارسال المسحات والعينات لمعامل وزارة الصحة وكان الجهاز يخدم محافظات دمياط والشرقية بخلاف محافظة الدقهلية .
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