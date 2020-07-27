شكرا لقرائتكم خبر عن «أي فاينانس»: نصف مليون زائر لموقع «مايغلاش عليك» وإصدار 200 فاتورة حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد عبدالغني، الرئيس التنفيذي لقطاع المشروعات لشركة «أي فاينانس» شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية التابعة لوزارة المالية، إن عدد الزائرين للموقع الإلكتروني لمبادرة «مايغلاش عليك» بلغ نصف مليون مواطن، وذلك حتى الساعة الثالثة من ظهر اليوم الثاني للإطلاق. وأضاف «عبدالغني»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن إجمالى عمليات الشراء وإصدار الفواتير بلغ أكثر من 200 فاتورة تضم 77 صنفا بمختلف القطاعات.

وكانت وزارة المالية قد أطلقت، أمس، موقع مبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم شراء المنتج المحلى تحت عنوان «مايغلاش عليك»، وتقوم المبادرة على توفير خصومات للمواطنين بمتوسط 20% في عدد من السلع الاستهلاكية ومنها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأثاث المنزلى والملابس والمفروشات ومواد التشطيب من سيراميك ورخام ودهانات ومواد إضاءة وغيرها، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمبادرة http://www.mobadra.com.eg.

واعتبر الرئيس التنفيذي لقطاع المشروعات، المبيعات المحققة خلال أول 24 ساعة من الإطلاق بـ«المبشرة»، متوقعا تضاعفها خلال الأيام المقبلة وخاصة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، وصرف العاملين في القطاع الخاص مرتباتهم الشهرية.