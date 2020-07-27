شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الدقهلية»: خروج آخر 4 مصابين بكورونا من عزل تمى الأمديد خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الحجر الصحي بمستشفى تمي الأمديد أصبح شبه خاليا من المرضى ولم يتبقى بداخله سوى لم 4 حالات من مصابي فيروس كورونا فقط ، مؤكدا أنهم سيخرجون خلال أيام وسيقضون سيقضون العيد بمنازلهم مع ذويهم بعد تماثلهم للشفاء تماما .

وأضاف وكيل وزارة الصحة في بيان صحفى " سجلت مستشفى عزل تمى الأمديد صفر دخول على مدار 10 أيام متتالية حيث لم يدخلها أي إصابات جديدة للكورونا وتماثل جميع المرضى المحتجزين للشفتء ولم يتبقى سوى 4 مرضى فقط في طريقهم للشفاء التام ".

وأشار إلي أن المستشفى تستعد للعودة للعمل الطبيعي بعد أجازة العيد مباشرة شأنها في ذلك شأن أي مستشفى آخر بالدقهلية حيث ستقدم الخدمة العلاجية اليومية بجانب وجود قسم واحد عزل بها .

وأكد مكاتب الصحة والمستشفيات تتابع بشكل منتظم حالات العزل المنزلى وتقدم لهم العلاج والمشورة الطبية .

يذكر أن مستشفي العزل بتمي الأمديد خصصتها وزارة الصحة للحجر الصحي الكامل للحالات المصابة بفيروس كورونا وتضم 136 سرير .

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