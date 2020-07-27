شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: 266 مليون جنيه لعدد من المشروعات بقرى «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم رصد مبلغ 266 مليون جنيه لعدد 76 مشروعًا بقري المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى محافظة البحيرة وعددها 8 قرى فى المحافظة وهى قرى الياسينية والمهدية وزاوية صقر والرابعة بذور وعبد الحليم محمود واحمد بدوى بمركز أبو المطامير وقرية مبارك بوادى النطرون وقرية الخرطوم بمركز بدر.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ إلى قرية المهدية بمركز ابو المطامير، إحدى القرى المدرجة ضمن المبادرة، وذلك بهدف متابعة الأعمال الجاري تنفيذها فى القرية وعددها 12 مشروعًا باعتمادات تصل إلى 69.25 مليون جنيه.

وتفقد «آمنة» أعمال إنشاء كوبري المهدية بتكلفه 25 مليون جنيه، والذى بلغت نسبة التنفيذ به 95 %، ويصل طوله إلى 60 مترًا وعرضه 20 مترًا بعدد 2 حارة بكل اتجاه، ووجه بسرعة إنهاء الأعمال بالكوبرى خلال ١٥ يومًا، كما تفقد اعمال توسعات مدرسة المهدية الابتدائية المشتركة المنفذة بنسبة 100% بتكلفة 4 مليون و290 الف جنيه، وتضم مبنى جديد به ٩ فصول دراسية بالإضافة الى المكاتب الادارية والمعامل ودورات المياه، وووجه بسرعة تأثيث المبنى ليدخل الخدمة مع العام الدراسي الجديد.

وشاهد المحافظ أعمال توصيل مياه الشرب بالقرية والتى تم تنفيذها بنسبة 100% بتكلفة 12 مليون جنيه، وأعمال توصيل الكهرباء بنسبة 100% بتكلفة 5 مليون جنيه، كما تفقد عدد من المنازل التى رفع كفاءتها وتطويرها وعددها 36 منزلاً، وتنفيذ 23 وصلة مياه شرب إليها من خلال الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية.

والتقى المحافظ عددًا من مواطنى القرية الذين اثنوا على المبادرة التى تستهدف تحسين الخدمات فى القرى النائية والمحرومة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

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محافظ البحيرة يتفقد أعمال مبادرة حياة كريمة بقرية المهدية فى أبو المطامير

محافظ البحيرة يتفقد أعمال مبادرة حياة كريمة بقرية المهدية فى أبو المطامير

محافظ البحيرة يتفقد أعمال مبادرة حياة كريمة بقرية المهدية فى أبو المطامير

محافظ البحيرة يتفقد أعمال مبادرة حياة كريمة بقرية المهدية فى أبو المطامير

محافظ البحيرة يتفقد أعمال مبادرة حياة كريمة بقرية المهدية فى أبو المطامير

محافظ البحيرة يتفقد أعمال مبادرة حياة كريمة بقرية المهدية فى أبو المطامير