شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يعزي أسرة مسؤول توفى بحملة إشغالات: يشرفني التواجد كأب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي السكرتير العام، واجب العزاء لأسرة إبراهيم فتح الله، وشهرته «إبراهيم النمس»، رئيس قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، والذي وافته المنية أمس الأحد أثناء تأدية عمله خلال حملة إزالة إشغالات.

وأكد محافظ كفر الشيخ لأسرة «النمس»، أنه رحمه الله كان مثالاً للانضباط والإحترام، ويكفينا شرفا أنه توفي أثناء أداء عمله، مشيرا إلى أنه تحت أمر أسرته في أي وقت، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ووعد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بتقديم كل مطالب الأسرة، وحضور حفل زفاف نجلته كأب لها.

يذكر أن «ابراهيم فتح الله»، كان رئيس قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، كان يؤدي عمله لإزالة الاشغالات بشوارع مدينة دسوق في حمله شارك فيها المحافظ، وسقط على الأرض، وتم نقله لمستشفى دسوق العام، لإسعافه، ولكنه توفي قبل وصوله للمستشفى.