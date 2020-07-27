شكرا لقرائتكم خبر عن 43 مرشح فى القائمة النهائية لمرشحى الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ 2020 «النظام الفردي» بالدقهلية، اليوم، القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون الإنتخابات وعددهم 43 مترشح .

وكانت اللجنة استبعدت 3 مرشحين من القائمة الأولية بسبب نتيجة الكشف الطبى وعدم استكمال أوراق الترشح وتم رفض جميع الطعون المقدمة ضد المرشحين

وضمت الكشوف النهائية للمرشحين 43 مرشح جاءوا بترتيب التقديم وهو نفس الترتيب في ورقة الإقتراع وهم: طارق عبدالهادي، وجمال عبدالظاهر، ومحمد عبدالمعطي، وعبده أبوعايشة، وثروت فتح الباب، رضا الشافعيـ عبدالحميد الإمامـ أحمد السيد الإتربي، المهندس محمد إسماعيل، محاسب أبوالمعاطي الباز خليل، وحامد محفوظ حماد، ومحمود صالح محفوظ، أبوالمعاطي الدكروري، عوض إبراهيم يوسف الجوهري، محمود السيد صادق، كمال الجوهري، أسامة أحمد سيد أحمد موافي، أحمد الشريف، عبدالمجيد على، عبدالحميد مستجير إبراهيم، تامر الجنايني، عماد فكري حسن، ومحمد طلبة، أسامة غيث، وعبدالناصر السني، وجمعه ندا، وحسين أيوب، السيد مصطفي، حسن الملهاط، هاني محمد عبدالباسط، محمد عبدالكريم جمعه، وأحمد جمال عوض سليمان، فاروق أنير،والعميد نادر إبراهيم عليوة، محمود طايلة، أسامة ناصر، عوض الدكروري السيد، منال سلام، محمد المحمد، جمال أبوالإسعاد، السيد شوقي الغندور، دكتور عبدالباسط صالح، هلال الإسلام.

يذكر أن انتخابات الشيوخ ستجرى في دائرة واحدة تضم محافظة الدقهلية بالكامل ومخصص لها 6 مقاعد بمجلس الشيوخ ،كما أن الدقهلية ضمن الدائرة الأولي في القوائم، والتي تقدم لها قائمة واحدة فقط وتحتاج إلى 5% من عدد الأصوات ليعلن فوزها في الانتخابات التي تجري يومي 9 و10 أغسطس للمصريين في الخارج وفى الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس وتعلن النتيجة يوم 19 أغسطس .