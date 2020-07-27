شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جديد في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب سجلت ارتفاعاً جديداً، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، بحوالي ١٣ دولارا، ليسجل سعر الأونصة العالمية ١٩٤٣ دولارا، مقابل ١٩٣٠ دولارا، صباح اليوم.

وسجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، في الصاغة المصرية، ٩٩٤ جنيهاً، بينما سجل «عيار ٢١» ٨٧٠ جنيهاً، وسجل «عيار ١٨» ٧٤٦ جنيهاً، فيما سجل سعر جرام الذهب «عيار ١٤»، ٥٨٥ جنيهاً، وسجل سعر جنيه الذهب ٦٩٦٠ جنيهاً.

وأضاف «رزق»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن هناك توقعات بمزيد من ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة، نتيجة لعدم استقرار الأسواق العالمية، نتيجة لتوتر الأوضاع السياسية بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، واستمرار أزمة فيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر بصفته الملاذ الآمن، مشيراً إلى توقف حركة البيع والشراء في السوق المحلي، مما أدى إلى تضرر التجار بسبب ارتفاع الأسعار، وتأجيل من يرغبون في الشراء لحين انخفاض الأسعار.

وأوضح عضو شعبة الذهب أن «أسعار الذهب في مصر تتأثر بسعر الأونصة عالمياً، وسعر الدولار، ولا يمكن التدخل فيهم من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال ضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار».

وكانت أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعًا، صباح اليوم، وسجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، في الصاغة المصرية ٩٨٢ جنيهاً، بينما سجل «عيار ٢١» ٨٦٠ جنيهاً، وسجل «عيار ١٨» ٧٣٧ جنيهاً، فيما سجل سعر جرام الذهب «عيار ١٤»، ٥٨٠ جنيهاً، وسجل سعر جنيه الذهب ٦٨٨٠ جنيهاً.

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