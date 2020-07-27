شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد عمارة الزمالك: «احنا في صف السكان» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل صباح اليوم الإثنين، محطة صفاء حجازي بالزمالك، بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق لمتابعة البدء في حقن التربة أسفل السور الخارجي، وأحد الغرف الملحقة به بسفارة دولة البحرين، وأسفل العمود المتضرر من العقار رقم 17 بشارع البرازيل بالزمالك، والذي نتج عن هروب التربة أسفل القاعدة الخرسانية لهذا العمود نتيجة مرور ماكينة حفر المترو في مسارها وحدوث تخفيض بالضغوط اثناء عمل الماكينة.

في بداية الزيارة أعلن الدكتور عمرو على عبدالرحمن رئيس قسم الهندسة الإنشائية بكلية هندسة عين شمس، تقرير اللجنة الفنية الهندسية المكلفة بإعداد تقرير عن حالة العقار وسور السفارة، مشيرا إلى أن التوصيات التي خرجت بها اللجنة، والخاصة بما حدث بالعقار تمثلت في الآتي: «متابعة رصد العقار والذي تقوم به الهيئة القومية للانفاق والشركة المنفذة لكل ساعة، ويتم بعد ذلك زيادة الرصد إلى 4 ساعات ولحين الانتهاء من مرور الماكينة، وتبطين جسم النفق، ويتم المحافظة على الضغوط حول الماكينة داخل جسم النفق مع مراعاة استرجاع التربة أسفل الأساسات، وبالمنطقة التي حدث هروب التربة بها، وذلك باستخدام الخرسانة وحقن فراغات التربة بمونة الأسمنت غير القابل للانكماش، وأن يتم الكشف على أحد القواعد لأحد الأعمدة الداخلية للتعرف على نوعية الأساسات».

وأضاف الدكتور عمرو عبدالرحمن في تقرير اللجنة الفنية، أنه «بعد التأكد من الانتهاء من ملء الفراغات داخل المنطقة التي حدث بها هروب للتربة يتم صب بلاطة خرسانية مسلحة بمنطقة الركن بالعقار رقم 17 كما سيتم ملء الشروخ بحوائط المباني بمونة أسمنتية وبعدها سيتم صلب الهيكل الخرساني للعقار رقم 17 من هذه الناحية ( ركن العمارة ) بالدور الأرضي، وبعد صلب هذه الباكية للعقار يسمح لماكينة الحفر باستكمال عملها، وسيتم رصد العقار مساحيا لمدة أسبوعين، كما سيتم ملء فراغات التربة أسفل القواعد من الخارج من جهة مبني سفارة البحرين حتي التأكد من ملء جميع الفراغات».

وقال وزير النقل، إن سكان العقار لو لديهم أي طلبات بخصوص التقرير نحن في صف السكان وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التأمين والسلامة، واليوم بدأنا بأجهزة الرصد وهي أول توصية وضعتها اللجنه لرصد حركة العقار وسوف ننفذ ما جاء بالتقرير، وأن ما جاء بالتقرير بأن التربة هربت من أساسات الركن والمجاور لسفارة البحرين ( قاعدة العمود الذي بهذا الركن )، وهو الركن الوحيد المتضرر، وليس أي مكان آخر بالعمارة، وأن توصيات اللجنة أشارت إلى أن تنفيذها بالكامل لن يتعدى أسبوعين بسبب فترة إجازة العيد والتي تشهد إلى حد ما نقص في العمالة، ولكن المقاولون العرب وشركة أوراسكوم بما لهم من خبرة وباع كبير في مجال الإنشاءات وسند العقارات ستقوم بالتنفيذ على أكمل وجه وإعادة الأمان للعمارة من الناحية الهندسية، وسيقومو بالصلب والتدعيم خلال أسبوعين خاصة وأنهما يقومان بتنفيذ هذه المرحلة بالتعاون مع شركة فينسي الفرنسية.

وأضاف الوزير أنه بعد دخول الماكينة الحائط الأمامي للمحطة واستكمال الحقن في الحلقيتن أو الثلاثة المتبقيتين حول الماكينة، لافتا إلى أن بناء الحلقات الخرسانية أمام وجه المحطة والحقن حولها في حد ذاتة تثبيت للتربة لأننا نقوم بالحقن بضغط من داخل الماكينة والمونة داخله محقونة تحت ضغط فهي تقوم بتخلخل التربة من الداخل مع ماكينة الحقن التي سيتم العمل بها فورا للحقن من الخارج، وماكينة الحفر ستبطن الثلاث حلقات المتبقيين وتحقن خلفهم فيتم ضغط الحقن من أسفل فاكون قد حقنت من أسفل ومن أعلى، وهذا تثبيت وتدعيم سر يع للعقار، مضيفا أن الماكينة حفرت من النيل حتى موقع العقار تقريبا في حدود 200 متر، حيث يوجد 5 عقارات قبل ذلك، ولم يتأثرو، وبعد ذلك لا يوجد محطة بالزمالك سوى محطة صفاء حجازي، حيث تتجه الماكينة إلى الكيت كات، لافتا إلى أن المنشآت حول المحطة أمنة تماماً لأن المحطة عبارة عن صندوق خرساني قوي جدا يتكون من حوائط وأرضية وأسقف مدعمة، خاصة وأن المباني المجاورة مباني خفيفة والمحطة انتهت بالكامل من الأعمال الإنشائية .

وأكد «الوزير»، أطمئن سكان الزمالك أن حركة قطارات المترو فيما بعد أثناء تشغيله مستقبلا ستكون أمنة لأن القطار هو قطار خفيف على قضبان معزولة يمشي في نفق معزول والقضبان محمولة على بازلت، وهو ما حدث في خطوط المترو التي تعمل حاليا مثل الخط الأول والثاني والجزء الأول والثاني من الخط الثالث للمترو، وقد تم تنفيذ هذه المراحل كلها وفق أسس هندسية مؤمنا تمام مثلها مثل شبكات المترو في العالم كله، ولم تؤثر على العقارات خاصة وأنها تنشأ وتنفذ وفق أسس هندسية عالية جدا.

كما قام الوزير يرافقة سفير دولة البحرين الشقيقة بتفقد سور السفارة والغرفة الملحقة بالسور والتي تأثرت بسبب هروب التربة، وكذلك تفقد المبنى الرئيسي بالسفارة، حيث أكد الوزير أنه سيتم بالبدء في المعالجة فورا والاطمئنان على كافة مباني السفارة .

Advertisements

وبعد ذلك التقي الوزير بأحد سكان العمارة حيث أكد له أننا في خدمة أهالي الزمالك وأي مواطن مصري وسنقوم بكل الإجراءات الخاصة بتدعيم العمارة وتحقيق صالح سكان العمارة في أي طلبات خاصة بهم، وأننا نقف جميعا في صف واحد وأن أهالي الزمالك سيسعدون بمترو الأنفاق عندما يبدء تشغيله في الزمالك، وسيفتخرون بأنهم شاركو في هذا المشروع القومي الهام، لافتا إلى أن سكان الزمالك مع استكمال الخط الثالث للمترو سيستطعون الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة بدون ركوب أي مواصلات أخرى.

وزير النقل يتفقد عمارة الشربتلي بمحطة صفاء حجازي بالزمالك

وزير النقل يتفقد عمارة الشربتلي بمحطة صفاء حجازي بالزمالك

وزير النقل يتفقد عمارة الشربتلي بمحطة صفاء حجازي بالزمالك

وزير النقل يتفقد عمارة الشربتلي بمحطة صفاء حجازي بالزمالك

وزير النقل يتفقد عمارة الشربتلي بمحطة صفاء حجازي بالزمالك

وزير النقل يتفقد عمارة الشربتلي بمحطة صفاء حجازي بالزمالك