شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يتفقد تجهيزات «طب الأسنان» تمهيدًا لافتتاحها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، تجهيزات مبنى كلية طب الأسنان، وتابع ما تم تنفيذه بالمدرجات والمعامل والمكاتب الإدارية، والبنية التحتية اللازمة لتركيب الأجهزة العلمية.
كما تابع «مبارك» وضع اللمسات النهائية لكافة وحدات الكلية، لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة بها، لتصبح إضافة هامة جديدة لكليات جامعة المنوفية، وصرح متميز يضم أحدث الأجهزة العلمية اللازمة لتدريب الطلاب بأحدث الوسائل التعليمية.
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