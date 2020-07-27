شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. القائمة الكاملة لمرشحي المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يخوض 47 مرشحًا بمحافظة الشرقية انتخابات مجلس الشيوخ على النظام الفردي بالدائرة 18، ومقرها محكمة الزقازيق الابتدائية، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية لأسماء المرشحين.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالشرقية، برئاسة المستشار حامد سرحان، قررت استبعاد ٢٢ متقدمًا من بين ٦٤ مرشحًا تقدموا لخوض الانتخابات، وذلك لعدم استيفاء المستندات المطلوبة.

وأعلنت المحكمة استمرار ٤٢ مرشحًا لخوض الانتخابات على ٧ مقاعد فردية في دائرة المحافظة، وقبلت أوراق ١٥ مرشحا ضمن القائمة الوطنية الوحيدة المرشحة في قطاع شرق الدلتا.

وقدم 20 مرشحًا من المُستبعدين من كشوف الانتخابات طعونًا بمحكمة القضاء الإداري بالزقازيق، والتي قررت قبول ١٣ طعنا شكلاً وفي الموضوع بوقف القرار السلبي المتضمن استبعادهم من كشوف المرشحين، مع ما يترتب على ذلك من أثار، ورفض طعون 7 مرشحين، وتأييد قرار الاستبعاد لعدم استيفاء الأوراق، وتقدمت اللجنة العليا للانتخابات بالطعون للمحكمة الإدارية العليا، على الأحكام الصادرة بقبول الطعون من مجلس الدولة، ليُقضى قبول الطعون وتأييد استبعاد 7 آخرين، ليصبح الإجمالي النهائي للمرشحين بالنظام الفردي 47 مرشحًا.

ومن المقرر خوض القائمة الوطنية «من أجل مصر»، بقطاع شرق الدلتا خوض الانتخابات لعدم تقدم قائمة منافسة، وتضم القائمة 10 مرشحين من حزب مستقبل وطن، ومرشحين من حزب مصر الحديثة، ومرشح واحد لكل من حزب حماة وطن، والمؤتمر، والشعب الجمهوري.

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أسماء مرشحي المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس الشيوخ بالشرقية

أسماء مرشحي المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس الشيوخ بالشرقية

أسماء مرشحي المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس الشيوخ بالشرقية