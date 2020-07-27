شكرا لقرائتكم خبر عن الأسعار قبل وبعد الخصم.. ننشر قائمة السلع المشاركة في مبادرة «مايغلاش عليك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت المحلات والمراكز التجارية، اليوم الإثنين، استقبال العملاء الراغبين في الاستفادة من الخصومات الخاصة بمبادرة الرئيس لدعم المنتج المحلي، تحت عنوان «مايغلاش عليك».
وقال الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات تجارة وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إن المتاجر تسلمت، اليوم الإثنين، مواد الدعايا وشعار «مايغلاش عليك»، لتثبيتها على واجهات الفروع المنتشرة في القاهرة والمحافظات، مضيفًا أن كافة الفروع جاهزة لاستقبال العملاء والحصول على نسب الخصم الواردة في المباردة بمتوسط 20%.
وتنشر «المصري اليوم» لائحة المنتجات المشاركة في المبادرة والأسعار قبل وبعد الخصم:
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الوضع في مصر
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اصابات
92,062
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تعافي
33,831
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وفيات
4,606
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