شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يشهد حملة إزالة التعديات على ترعة الإسماعلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم حملة مكبرة شنتها المحافظة بالتنسيق مع قوات الأمن بمديرية امن القليوبية بقيادة اللواء فخر العربي مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة وذلك لتنفيذ إزالة عدد كبير من المباني المخالفة بمنطقة أرض البنك على طريق ترعة الإسماعلية بنطاق حي شرق شبرا الخيمة وشارك بالحملة كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء عمرو ابو ريه مساعد مدير الامن للامن العام والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

وقرر المحافظ احاله مسئولي ومهندسى التنظيم للتحقيق الفوري لعدم اصدار محاضر مخالفه لهم واتخاذ واتخاذ الاجراءات ضد المخالفين

وأكد المحافظ على التصدي بكل حزم للمخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية مشددًا على مسئولى الإدارات الهندسية بجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية برصد وإزالة المخالفات في المهد.

ازالة تعديات على ترعة الاسماعيليه

ازالة تعديات على ترعة الاسماعيليه

ازالة تعديات على ترعة الاسماعيليه

ازالة تعديات على ترعة الاسماعيليه